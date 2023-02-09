捐血享牛排5折！西堤攜手WBC世界棒球經典賽募血3萬袋

西堤牛排攜手「WBC世界棒球經典賽」，開展年度捐血公益活動，提供2萬張「套餐5折券」，在2月10日至13日期間，至指定45個捐血點，每位捐血者，可獲贈1張套餐5折券，享用西堤牛排補熱血，並加碼抽出4位幸運兒，每位贈送價值5,200元的雙人WBC世界棒球經典賽門票。

王品集團「西堤牛排」自2003年發起捐血活動，20年來募血超過20萬袋，累計逾5,000萬cc熱血，是國內支持捐血活動最長久的企業。今年適逢王品集團30年，募血目標提升至3萬袋，並特邀最年輕就蹲捕破百場的職棒新星戴培峰與經典女孩艾璐率先支持，鼓勵球迷挺中華隊也挺公益。

台灣血液基金會表示，農曆年假結束後，全台血液庫存十分嚴峻，僅剩下3.4天，所有血型都很缺，尤其O型血最缺乏，希望民眾踴躍響應本次西堤牛排的捐血公益活動，熱血助人。

西堤特邀職棒好手戴培峰與「經典女孩」艾璐參與盛事，戴培峰在去年賽季寫下史上最年輕的蹲百捕手紀錄，帶著不斷突破自我的奮戰精神，本次賽事將一同為學長們與中華隊加油，也期待激勵球迷熱血應援。艾璐曾以「紅心字會逐夢大使」身分，幫助弱勢家庭，活力與熱心公益形象，讓她今年受西堤邀約擔任「熱血大使」率先挽袖捐血，號召球迷力挺中華隊、也挺台灣血庫。