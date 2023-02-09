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灣榮護理部三心圈照護 獲全國品管圈大會金獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總灣橋分院護理部品管圈團隊榮獲第45屆全國金銀獎品管圈發表大會「金獎」等殊榮。圖／台中榮總嘉義暨灣橋分院提供
台中榮總灣橋分院護理部品管圈團隊榮獲第45屆全國金銀獎品管圈發表大會「金獎」等殊榮。圖／台中榮總嘉義暨灣橋分院提供

台中榮總灣橋分院護理部品管圈團隊秉持愛心、耐心、同理心「三心圈」協力合作，讓高齡住院長輩藉由活動上肢帶動肺部擴張，有效清除痰液，提升肺炎住院病人的醫療照護及生活品質，榮獲第45屆全國金銀獎品管圈發表大會「金獎」、2022品質改善成果發表競賽「銀品獎」及「創新獎」、2022國家醫療品質「潛力獎」等殊榮。

護理部副主任張蘭英表示，臨床發現高齡住院長輩，常因臥床降低肺部擴張，或因呼吸困難導致全身活動受限、痰液清除困難，造成病人康復緩慢，甚至在出院返家後，因肺部復原緩慢併發疾病必須再入院的情形，因此「肺復原」對於「降低肺炎病人14天內再住院比率」至為重要。「三心圈」執行團隊即以此理念，用心為長輩設計一系列呼吸運動及醫療保健生活用具。

三心圈團隊設計的「上肢運動面板」讓長輩可跟著面板音效及亮燈提示按鍵，增進手部及胸廓活動；「可移動式上肢運動工具」可讓意識清醒但上肢乏力的病患增進肌力及肺部擴張；「呼吸訓練工具」利用練習延長吐氣時間以增進肺活量；「實體噴劑看板」可立即對病患進行有效率的床邊教學，「多功能刷牙工具」兼具刷牙及抽吸痰液功能。

去年執行期間，利用這些創新設計的肺部復原輔具進行照護，使住院病人最易受忽略的口腔清潔，獲得66.6%大幅改善；肺部復原運動及噴劑衛教更獲得100%改善。

灣榮院長陳正榮表示，落實病人安全促進及推動整體照護品質管理，始終是醫院致力的目標，此次灣榮品管圈「三心圈」獲得第45屆全國金銀獎品管圈發表大會「金獎」殊榮，是同仁秉持愛心、耐心及同理心齊心合作的成果，三心圈團隊設計的「多功能刷牙工具」，目前已取得專利並與廠商技術合作量產，希望可造福更多高齡長輩病患。今後灣榮將持續發展高齡榮民及長照服務醫療品質，落實輔導會金字塔三級照護計畫，達成鄉親在地安老的目標，持續守護在地榮民及民眾。

三心圈團隊設計的「多功能刷牙工具」，已取得專利並與廠商技術合作量產，未來可造福更多高齡長輩病患。圖／台中榮總嘉義暨灣橋分院提供
三心圈團隊設計的「多功能刷牙工具」，已取得專利並與廠商技術合作量產，未來可造福更多高齡長輩病患。圖／台中榮總嘉義暨灣橋分院提供
病患可跟著面板音效及亮燈提示按鍵，增進手部及胸廓活動。圖／台中榮總嘉義暨灣橋分院提供
病患可跟著面板音效及亮燈提示按鍵，增進手部及胸廓活動。圖／台中榮總嘉義暨灣橋分院提供
利用練習延長吐氣時間以增進肺活量。圖／台中榮總嘉義暨灣橋分院提供
利用練習延長吐氣時間以增進肺活量。圖／台中榮總嘉義暨灣橋分院提供

團隊 榮民

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