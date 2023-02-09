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營新醫院引進AI外骨骼機器人輔助中風復健 助弱勢家庭

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
營新醫院引進AI外骨骼機器人輔助中風復健 ，贊助家扶弱勢家庭。圖／院方提供
營新醫院引進AI外骨骼機器人輔助中風復健 ，贊助家扶弱勢家庭。圖／院方提供

台南營新醫院引進AI新式外骨骼機器人，能輔助中風患者更有效訓練手部功能活動，促進功能恢復進展。今天與北台南家扶中心宣布推動「弱勢扶幼公益計劃」，這項設備將支持需要治療的扶幼家庭成員，協助復健加速提升生活品質。家扶督導吳宜菁代表感謝營新策略長石嘉玫捐款10萬元、推動這項公益計畫。

職能治療師說，手部功能嚴重障礙病人，要施行傳統動作訓練很困難，例如希望病人能做抓握或是捏的動作，病人就是無法做到。但是經由上肢手部外骨骼機器人的輔助，導入鏡像治療的概念，可以利用病人的健側手，帶領患側手去執行各式各樣任務導向的訓練，經由大量的重複訓練，讓病人重新找回動作控制的感覺。

院方表示，就算是完全無法主動動作的中風手，也可以藉由機器帶動每一根手指頭來獨立的動作，讓抓握變成可能，可以接受更多複雜的任務導向復健訓練，讓病人與真實的物體互動，增加觸覺以及運動經驗，輔以視知覺、注意力及手眼協調的參與，給予病人多面向復健體驗。

營新醫院指出，60歲的中風復健患者，中風右側偏癱已1年多，雖持續接受傳統復健但右上肢恢復緩慢且有嚴重的半側忽視的問題，經過兩個月近10次的上肢機器人輔助復健治療，大量的重複訓練增加患側上肢動作的回饋，病患開始注意自己右側的肢體而且也增加了肩膀的主動動作。

另一中風患者也是右側偏癱1年多，持續接受傳統復健後右手精細動作仍因張力影響而受限，在兩個月近10次的上肢機器人輔助復健治療後，自覺右手張力降低，並可做出之前做不到的精細動作增加執行日常生活功能的能力。患者本身願積極復健，手部機器人就能達到顯著進展。

「弱勢扶幼公益計劃」將提供扶幼家庭成員就醫優免掛號費，一張「健康家庭卡」由家扶中心協助填寫，可讓6位家庭成員使用。營新醫院支持扶幼家庭成員免費手部外骨骼機器人6次復健療程，能實質減輕負擔。

營新醫院引進AI外骨骼機器人輔助中風復健 ，贊助家扶弱勢家庭。圖／院方提供
營新醫院引進AI外骨骼機器人輔助中風復健 ，贊助家扶弱勢家庭。圖／院方提供

復健 中風 患者

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