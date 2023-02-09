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年後減肥總失敗？營養師教學高纖飲食法 餐前喝它有用
過年正式結束了，許多人過年期間大吃大喝，平均都胖了2～4公斤，讓大家都想著要過年後認真減肥。多數人減肥就是先從「少吃」開始，但是才剛結束大吃大喝，馬上要節食真的很痛苦，該如何有效減肥呢？營養師趙函穎就分享餐盤飲食法，只要把握原則，就能夠逐漸減少食量，控制熱量的攝取。
營養師趙函穎指出，減肥要先順應身體熟悉的飲食習慣，再慢慢調整，突然降低大吃大喝，會容易有失敗的風險，而飲食要把握高纖、植物性蛋白等營養素為原則，透過攝取膳食纖維增加飽足感，再慢慢減少進食量。
一開始在吃飯前，營養師可以先喝一杯統一陽光高纖豆漿，並要把握蔬菜與肉類2：1的原則，其他可以照常吃飯，其中選擇高纖豆漿，並在餐前飲用，可以增加飽足感。
之後在飲食上，則可以多吃植物性蛋白質與白肉，例如喝高纖豆漿，搭配雞肉、魚肉，減少吃豬、牛肉，而且也可以同步吃到植物性蛋白與動物性蛋白，讓身體持續有多元營養，但是在烹調方式上，可以多以燙、滷、蒸為主，同樣把握蔬菜與肉類2：1的原則，持續飲食就能養成習慣，讓自己逐漸瘦下來。
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