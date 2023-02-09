華航推出情人節限時促銷　衝日本好浪漫還能省荷包

2月14就是西洋情人節，中華航空推出限時機票促銷活動，提供台灣地區出發全航線經濟艙優惠，台北－琉球（沖繩）6305元起（未稅）、台北－廣島7469元起（未稅）、台北－福岡9215元起，不到一萬元就能在這個浪漫的季節直衝日本寵愛另一半。

華航表示，自2 月 9 日至 2 月 22 日，為殷切期待出國的民眾，於華航官網推出為期14天的西洋情人節促銷活動，於期間內購買2月13日起至5月底台灣地區出發之經濟艙機票可享優惠，如台北－釜山8478元起、台北－大阪10441元起、台北－馬尼拉5801元起、台北－清邁8032元起、獨家航線台北－帛琉9816元起；長程航線如台北－溫哥華22310元起、台北－紐約2萬8557元起（以上皆為未稅價）。

華航看好疫後旅運復甦，各航線持續增班載客，也將於3月26日起復飛台北－羅馬航線，每周二、四、日從台北出發，每周一、三、五自羅馬回程，即刻購票優惠現省超過三千元，來回未稅最低2萬4095元起（未稅）。台北-維也納只要2萬4987元起（未稅），跟著超經典愛情電影《羅馬假期》、《愛在黎明破曉時》，走訪劇中取景地，新的一年告別疫情、迎接愛情。

此外，華航喜迎東南亞新航點開航，精選多條航線限時促銷，包含台北－宿霧4805元起（未稅）、台北－峴港6745元起（未稅）、台北－新加坡6745元起（未稅）及台北－檳城8200元起（未稅），無論是假期出遊，或是經商洽公，歡迎旅客把握優惠選購，相關活動辦法可參考華航官網資訊：https://ci-prod.airtrfx.com/zh-tw/ci2023valentine。