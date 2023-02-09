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空中小精靈ERJ-190客機今退役 華信臉書留言可抽模型

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
全台最後一架ERJ-190客機今正式退役，告別台灣天空。圖／華信航空提供
全台最後一架ERJ-190客機今正式退役，告別台灣天空。圖／華信航空提供

全台最後一架ERJ-190客機今正式退役，告別台灣天空。華信航空表示，從2007年引進8架ERJ-190噴射客機，在完成14年的空中服務後，最後一架 E190今上午從松山機場飛離台灣，正式走入歷史，這也讓華信員工及ERJ航空迷們都非常不捨。

航空迷口中暱稱「空中小精靈」的E190，擁有104個座位數，流線型客機外觀、寬敞客艙空間，深受旅客喜愛。最後一架E190飛機編號B16827，今日先空渡至仁川國際機場，再續飛山東濟南機場，最終飛往巴基斯坦繼續服役。

接機小組、空服經理陳怡如表示，ERJ帶我們翱翔亞洲及穿梭國內機場，留下許多美好回憶；經手辦理E190機隊退役任務的組長孫逢陽則說，看著一架架ERJ退役百般不捨，祝福ERJ一路順飛。

E190總機師張天柱及首批赴瑞士維修培訓的協理林奎安則不約而同表示，陪伴著華信航空成長的ERJ，最後一架今天離開台灣了，珍重再見ERJ。

華信表示，為感謝大家對華信航空E190的支持，將在華信航空FB臉書舉辦「獻給粉絲/忠實旅客/航空迷的感恩回饋」溫馨活動，即日起至2月12日23:59止，只要在華信粉絲頁上傳與ERJ的回憶照，寫下想對ERJ說的話，並公開分享貼文，就有機會獲得珍藏絕版的華信航空ERJ飛機模型。預計於2月15日於粉絲團公告中獎者名單。

活動獎品包括華信航空E190日月潭彩繪模型機3架、E190標準塗裝模型機3架及精美E190紀念海報10張。華信航空FB： https://www.facebook.com/mda.aero 。

航空迷口中暱稱「空中小精靈」的E190，擁有104個座位數，流線型客機外觀、寬敞客艙空間，深受旅客喜愛。圖／華信航空提供
航空迷口中暱稱「空中小精靈」的E190，擁有104個座位數，流線型客機外觀、寬敞客艙空間，深受旅客喜愛。圖／華信航空提供
華信航空從2007年引進8架ERJ-190噴射客機，在完成14年的空中服務後，最後一架 E190今上午從松山機場飛離台灣，正式走入歷史。圖／華信航空提供
華信航空從2007年引進8架ERJ-190噴射客機，在完成14年的空中服務後，最後一架 E190今上午從松山機場飛離台灣，正式走入歷史。圖／華信航空提供

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