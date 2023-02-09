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青年學貸負擔重 藍營籲允免繳利息

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨9日呼籲蔡政府撥出預算，補貼學貸族利息。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨9日呼籲蔡政府撥出預算，補貼學貸族利息。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「應從4950億特別預算中撥出40億免除青年學貸利息，就能讓52萬青年受惠！」國民黨立委謝衣鳳9日表示，許多學生要負擔學貸、又遭逢疫情導致就業困難，呼籲政府將特別預算中強化經濟韌性的經費補貼學貸族利息。國民黨立委費鴻泰則提議，調整學貸免息門檻，減輕學貸族負擔。

撥40億減學貸負擔

謝衣鳳表示，學貸申請總人數從2012年的91.1萬人下降到78.1萬人，但人均負擔金額卻從20.2萬提高至20.8萬，而其中有75%是私立大學生申請，且私立大學學費較公立高，學生通常就學期間還要打工賺生活費、難兼顧學習，因此希望政府能協助代繳學貸利息，只需要26億就可減輕52萬青年學貸族負擔。

立委費鴻泰說，目前已有5萬畢業生因為繳不出學貸而遭法院強制執行，希望號稱最挺年輕人的蔡總統可以拿出具體政策協助年輕人。另外，他也建議，教育部先前曾制定8年後學貸免息，「若月收入超過4萬元，或申請期滿，仍可申請『只繳息不還本』」的政策，如果4萬元的門檻可以放寬，才是真正照顧學貸族。

總召曾銘宗說，相關減免學貸利息費用加總約40億，以去年超徵稅收來看僅占1%不到，更僅佔總預算0.15%。他強調，這兩年受通膨與疫情影響，實質薪資分別倒退0.4%與0.11%，有43萬人因還不起學貸，被註記為信用不好，難與銀行打交道、申請信用卡，呼籲行政院制定預算，協助青年度過難關。

為郭董開後門？

記者會後，由於鴻海前創辦人郭台銘8日表態在等國民黨的初選辦法，但照規定退黨的他要等到今年9月27日才能回歸，有記者問是否會有「同舟計畫2.0」為郭董開門？曾銘宗回應說，等到3月南投立委補選完後，國民黨就會制訂提名辦法，歡迎有志者參與，讓國民黨2024年重返執政。

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