戲劇裡氣喘就要吸藥控制？醫師：別被誤導了

內政部前部長徐國勇長期氣喘，「綜藝教母」張小燕也受氣喘之苦，讓人關注到這個疾病，醫師表示，在很多劇劇當中會出現氣喘發作就要吸藥控制，但以新的醫學觀念來看，如果時常有這個動作表示氣喘控制不佳。

台南市立安南醫院胸腔內科醫師何建輝並推薦自己平時保養肺部的方法，可食用金桔、甘草片（甘草錠），或用金桔的濃縮液來泡茶，對口腔、鼻腔及呼吸道上皮，皆有良好的保護效果。

季節轉換、氣溫劇烈變化，都是呼吸道疾病好發時節，徐國勇去年底傳出，因為氣喘問題而去職，還曾一度連續注射8劑類固醇與8劑抗生素，問題嚴重；而張小燕也長期為氣喘所苦，只要季節變化就會喘、咳，甚至曾嚴重到需在床上靠氧氣筒呼吸。

何建輝表示，徐國勇使用的是「氣霧型短效噴劑」，只要將其中的氣霧型支氣管擴張劑吸入肺中，即可有效緩解急性氣喘發作；另一種民眾常於戲劇所見的，則是「定量氣喘噴劑」，亦多為短效型。

他表示，事實上，國際於2019年修改氣喘治療指引，氣喘發作時雖可使用短效噴劑，但應同時使用長效噴劑（多數為「吸入性類固醇」），能大幅降低因天氣冷或急性發作的頻率。研究也顯示，短效定量噴劑若一年使用超過3支，代表氣喘控制成效不佳，甚至可能增加致死風險，還是要尋求更有效的治療方法。

同時，緩解用吸入劑僅能在急性發作時短暫緩解，無法根治氣管發炎，甚至容易過度依賴用量愈來愈大。

此外，許多民眾分不清「氣喘」及「慢性肺阻塞（COPD）」之間的差異，何建輝說明，兩者可從發病年齡、症狀、高危險群等因素判斷。氣喘又俗稱「哮喘」或台語的「嗄龜」，以大部分氣喘患者為例，通常小時候就有過敏體質，且發病多在20歲前，又以夜間及清晨特別容易發作。高危險因子除了家族史，還需注意氣喘、蕁麻疹、過敏性鼻炎「三位一體」的疾病。因此，他看診時習慣詢問患者家人或親戚是否有上述疾病。

至於慢性肺阻塞，何建輝形容類似「老菸槍的肺」，發病通常落在40歲以後，且症狀多在白天發作，活動時尤其明顯，連帶「咳、痰、喘」三週以上。高危險因子包括抽菸、長期接觸二手菸或粉塵。他提到有些患者說自己雖然以前抽菸抽得很兇，但已經戒掉好幾年了，為什麼還會罹患此疾病？何建輝醫師表示，就像以前欠的錢，債主還是會找上門；以前抽的菸債，現在一樣要還。

同時氣喘是過敏可逆性的，一旦遠離過敏原、打類固醇緩解，氣道會恢復、小氣管會彈回去，且肺部纖毛無受到破壞；但慢性肺阻塞的每口菸都像森林大火，氧化作用下破壞了肺部纖毛，則是不可逆的損害。

如何知道自己的肺功能好不好？何建輝表示，可透過1分鐘「登階測試」自我檢查：1分鐘內爬超過50階以上，代表肺功能相當不錯，屬於低風險族群；如果是30～50階，屬於中重度風險族群，建議適當地安排一些檢查；如果未達30階，則屬於高風險族群，應盡快就醫求助。