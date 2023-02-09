iRent資安事件引關注 立委吳欣盈主張參考國際成熟典範

近日iRent資安事件引發國人關注，行政院決定由副院長鄭文燦主責與相關部會就個資安全與資安保護議題進行討論；民眾黨立委吳欣盈主張，針對個資安全和資安保護，台灣可參考國際上的成熟典範，尤其是歐盟的GDPR。

吳欣盈昨透過新聞稿表示，GDPR有許多值得台灣借鑑學習的地方，例如民眾在發現自己的個資外洩時，能否向主管機關投訴，以及進一步針對投訴提及行政救濟，在台灣的個資法中皆無有規範等。

吳欣盈指，在民事損害的賠償請求上，台灣需有20名以上的當事人授權，才得以提起集體訴訟，GDPR則授權公益團體可以主動訴訟，更有效率；至於賠償金額的部分，台灣設有20000元的上限，GDPR沒有設定天花板。

吳欣盈補充，上述說的都是補救措施，要根治問題還是需要著重於源頭管理，iRent事件雖發生在民間企業，但政府部門的資安問題頻傳，去年八月數發部成立後也沒間斷，足見部會功能不彰。

吳欣盈強調，立委們會持續致力修法、強化民眾權益、監管政府，但政府也必需帶頭做起，才能成為民間的表率且要求民間跟進，確實守護國人個資安全。