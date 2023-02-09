周子瑜曾朝聖！嘉義寒溪呢櫻花近滿開紅白相映如仙境

阿里山櫻花季首波河津櫻、寒櫻進入尾聲，皆下來由台灣原生種櫻花接棒登場，目前嘉義縣梅山鄉太和村社後坪「寒溪呢森林人文叡地」的福爾摩沙白櫻、紅色緋寒櫻正盛開，紅白相映搭配鄒族聖山「塔山」為背景，如仙境般美不勝收，這周末是最佳賞櫻期。

韓國知名女團TWICE成員周子瑜分享爆紅的台灣嘉義賞櫻勝地「寒溪呢」的櫻花季登場啦！園區內的福爾摩斯白櫻、緋寒櫻正盛開中，遊客行走在滿開紅、白色櫻花的櫻花道上，宛若置身人間仙境般的美景。

寒溪呢負責人施楊秀美表示，周子瑜的媽媽很喜愛寒溪呢氛圍，疫情前幾乎每月都會上山休憩，孝順貼心的子瑜只要回台灣，也會陪著媽媽到寒溪呢放鬆。