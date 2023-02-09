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周子瑜曾朝聖！嘉義寒溪呢櫻花近滿開紅白相映如仙境

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
寒溪呢緋寒櫻、福爾摩沙白櫻盛開，紅白相映美不勝收，吸引遊客前往賞櫻。圖／寒溪呢提供
寒溪呢緋寒櫻、福爾摩沙白櫻盛開，紅白相映美不勝收，吸引遊客前往賞櫻。圖／寒溪呢提供

阿里山櫻花季首波河津櫻、寒櫻進入尾聲，皆下來由台灣原生種櫻花接棒登場，目前嘉義縣梅山鄉太和村社後坪「寒溪呢森林人文叡地」的福爾摩沙白櫻、紅色緋寒櫻正盛開，紅白相映搭配鄒族聖山「塔山」為背景，如仙境般美不勝收，這周末是最佳賞櫻期。

韓國知名女團TWICE成員周子瑜分享爆紅的台灣嘉義賞櫻勝地「寒溪呢」的櫻花季登場啦！園區內的福爾摩斯白櫻、緋寒櫻正盛開中，遊客行走在滿開紅、白色櫻花的櫻花道上，宛若置身人間仙境般的美景。

寒溪呢負責人施楊秀美表示，周子瑜的媽媽很喜愛寒溪呢氛圍，疫情前幾乎每月都會上山休憩，孝順貼心的子瑜只要回台灣，也會陪著媽媽到寒溪呢放鬆。

寒溪呢人文叡地是採收費制，藉由繳費換取民眾更優質的賞花意境，寒溪呢的櫻花美景，是在周子瑜分享站於櫻花道拍攝福爾摩沙白櫻盛開美景後，成為近年台灣知名的賞櫻必訪景點之一。

寒溪呢緋寒櫻、福爾摩沙白櫻盛開，紅白相映美不勝收，吸引遊客前往賞櫻。圖／寒溪呢提供
寒溪呢緋寒櫻、福爾摩沙白櫻盛開，紅白相映美不勝收，吸引遊客前往賞櫻。圖／寒溪呢提供
寒溪呢緋寒櫻、福爾摩沙白櫻正盛開，紅白相映美不勝收，吸引遊客前往賞櫻。圖／寒溪呢提供
寒溪呢緋寒櫻、福爾摩沙白櫻正盛開，紅白相映美不勝收，吸引遊客前往賞櫻。圖／寒溪呢提供
寒溪呢緋寒櫻、福爾摩沙白櫻正盛開，紅白相映美不勝收，吸引遊客前往賞櫻。圖／寒溪呢提供
寒溪呢緋寒櫻、福爾摩沙白櫻正盛開，紅白相映美不勝收，吸引遊客前往賞櫻。圖／寒溪呢提供

櫻花季 賞櫻 嘉義

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