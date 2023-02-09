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新竹捐血中心鬧血荒 血庫不到3天 部分醫院發限血公告
新竹地區在春節連假之後出現嚴重的缺血荒，新竹捐血中心最新統計血液庫存不到3天，尤其以O型、A型這兩種血型，缺血最為嚴重，部分醫院也發布「限血公告」。新竹市議長許修睿今天呼籲大家捐輸熱血，幫助正在用生命與死神搏鬥的病患。
許修睿說，不只新竹地區安全存量不足，整個桃竹苗地區都出現缺血荒，有些醫院甚至發布限血公告，議會決定228連假之後的3月3日，在市議會廣場發起捐血做公益活動，呼籲大家挽袖捐熱血，幫助正在用生命與死神搏鬥的病患，解決連假後的血荒。
新竹捐血中心今天指出，新竹捐血中心所有血型存量在3天以下， O型與A型甚至只剩1天的存量，已無法正常供應醫院救助病患，Ｂ型與AB型也只有3天左右的庫存，希望大家能發揮愛心踴躍捐血，募集足夠的血液安全存量。
新竹捐血中心觀察，桃竹苗地區過年後鬧血荒有幾個原因，因今年過年醫院用血量大，部分病患因車禍、疾病或使用葉克膜需要大量用血，加上國人春節期間出國，返國後必須超過14天才能捐血，血庫「出多進少」讓過年前儲存的血液撐不到過年後。
桃竹苗地區每日平均用血量達1100單位（每單位250CC），但春節連假之後，每日平均捐血量只達900單位，血液庫存嚴重不足，部分醫院已發布「限血公告」，明訂大量用血需求病患應先預知醫院血庫，讓有限的血液資源達到最有效的利用。
新竹捐血中心指出，接下來228連假又是醫院用血高峰期，希近期也將辦理多場捐血活動，包括跟西堤合作等，希望民眾就近到各捐血點捐血，協助傷病患可以順利度過生命難關。
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