如同「把頭放在病人肚裡動刀」 長庚達文西手術1萬例創全國最多

達文西機械手臂手術傷口小、恢復速度快，廣被患者接受。國內引進達文西機械手臂手術後，至今共治療6.7萬人。長庚醫療體系今發表1萬例機器手臂手術成果，約占全國整體達文西手術六分之一，手術項目包括大腸直腸外科，泌尿外科、耳鼻喉科、婦產科、心臟外科和胸腔外科等。

健保署日前宣布肝部分切除術、擴大左肝葉切除術等17項達文西手術費，最快3月1日公告納入健保給付。外科醫師表示，傳統外科手術最重要的是眼手合一，達文西機械手臂手術視野有放大效果，醫師如同「把頭放在病人的肚子裡進行手術」，達到「人刀合一」的境界。

長庚醫療體系於林口、台北、桃園、基隆、雲林、嘉義、高雄、土城及鳳山共設立九家大型醫院。2006年林口長庚醫院引進達文西機械手臂微創手術，全面發展多種科別微創手術的應用，多年來在高雄、基隆、嘉義、土城長庚等院區攜手投入、創新與推廣下，完成1萬例成果。

長庚決策委員會名譽主委陳昱瑞說，長庚達成此項手術成果，意味長庚醫療團隊的突破與創新，期許長庚醫療團隊成為台灣機器手臂手術全方面發展的重要引領者。

負責執行第1萬例手術的新北市立土城醫院泌尿科主治醫師劉忠一說，此病患為60多歲男性，檢查罹患早期攝護腺癌，為避免傳統手術破壞組織且達到癌症控制率，而選擇達文西手術，術後約一周出院，治療效果良好。目前土城醫院每年約診斷100多名攝護腺癌患者，其中約20多人會依病情需要選擇達文西機械手臂手術。

劉忠一說，攝護腺位置介於膀胱與尿道間，傳統手術切除腫瘤後，需要重新連接膀胱與尿道，此步驟相當困難，且於骨盆腔深處在縫合上無法完全密合，傷口往往需要患者自行癒合，甚至鄰近腫瘤的括約肌可能需要切除，而出現尿失禁等併發症，如果使用達文西機械手臂手術，因達文西機械手臂有關節且細長，可到達身體深處部位，讓醫師進行精密的切割、縫合，大大降低手術風險、併發症，如傳統攝護腺癌切除手術，多需二周才能移除尿管，約7至10天才能出院，達文西手術為最快一周就能移除尿管，3至4天就能出院。

基隆長庚醫院外科部主任黃挺碩說，如胰臟切除腹腔鏡手術，因胰臟位在後腹腔、胰管又細，手術空間有限，且腹腔鏡手術十分依賴掌鏡的助手，但往往不到一小時助手的手就會開始晃動，採用達文西機械手臂進行胰臟手術，醫師手術時有3D、立體的感覺，鏡頭可放大5至10倍又不會晃動，而靈巧的機械手臂以利進行手術，目前也透過醫學會和健保署溝通，希望胃癌等達文西機械手臂手術可以納入健保給付。

嘉義長庚醫院副院長黃文詩表示，外科醫師最重要的就是眼手合一，達文西機械手臂手術視野有放大效果，醫師有如把頭放在病人的肚子裡進行手術，並常運用在大腸直腸外科、泌尿科、婦產科等，隨著國內外不斷創新手術發展及醫療設備持續演進，長庚醫療體系達文西機械手臂接下來發展重點，為建置國際級醫護訓練中心，不僅是培育國內醫師，也歡迎國外醫師來台灣交流。

「數位醫療環境發展是許多醫院的重點項目，長庚醫院同步規劃引進機器人手術數位分析系統。」高雄長庚醫院泌尿外科主任王弘仁表示，此系統優點可藉由每台手術執刀的步驟，讓醫師了解每台手術使用的時間、機器手臂切換的時間，以分析調整手術技術，未來每一例手術都可持續帶給病人更好的治療。