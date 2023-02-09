228連假出遊潮 台灣高鐵宣布再加開6班次列車

228連假即將到來，總計有4天，為了方便旅客疏運需求，台灣高鐵公司今表示，將再加開6班次列車，其中南下4班、北上2班，11日本周六凌晨零時起開放購票。高鐵表示，總計疏運期間2月24日至3月1日6天共加開183班次列車，提供1039班次的旅運服務，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵公司也提醒，由於和平紀念日疏運期間人潮眾多，旅客可以透過T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，各車站售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需的車票，並提早完成付款、取票，到站後即可輕鬆進站搭車。

此外，僅管指揮中心預計今天下午將宣布室內口罩鬆綁措施，不過高鐵仍提醒，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，須全程佩戴口罩，各車次列車開放旅客在保持社交距離，或鄰近旅客有佩戴口罩，或鄰近無旅客的情形下可於車廂內飲食，非飲食期間仍需全程佩戴口罩。