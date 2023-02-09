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「壽司郎屁孩」退學了！鄰居爆料近況：全家人面容憔悴…

開學前桃園腸病毒確診激增72.60% 有這些症狀速就醫

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局官網首頁就有腸病毒防疫資訊。記者鄭國樑／翻攝
桃園市衛生局官網首頁就有腸病毒防疫資訊。記者鄭國樑／翻攝

高中以下學校下周一開學，桃園衛生局表示，衛福部疾病管制署監測資料顯示，桃園市上周腸病毒健保門診及急診合計126人次，較前一周增加53人次，增加72.60%，南部出現今年首例腸病毒D68型重症，患者為4歲女童。開學後家庭及教托育機構成員互動密切，預期腸病毒流行趨勢將上升，家長要留意孩童健康，務必提高警覺。

衛生局已經請幼托機構加強校園及機構感控措施，並到校園查核腸病毒的防疫措施，也提醒民眾及教托（育）機構應教導家中幼兒，及機構內學童確實做好個人衛生，落實正確洗手的五步驟濕、搓、沖、捧、擦，還有洗手五時機：進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手。

學童如經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」的防疫措施，並與其他嬰幼兒適度區隔。學校及幼托（育）機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，以500PPM漂白水進行定期消毒，降低病毒傳播。

衛生局呼籲，腸病毒引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病），病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，若未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

如果發現家中幼童出現上述症狀，應立即送往本市5家腸病毒重症責任醫院：林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院就醫，掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。相關問題可至衛生局網站查詢，也可撥打衛生局24小時防疫專線0800033355。

衛生局 腸病毒 桃園

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