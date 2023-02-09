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援助土耳其敘利亞震災 芥菜種會開放新北、花蓮、台南3處捐物資

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
百年強震侵襲土耳其和敘利亞交界邊境，在氣候嚴寒的環境下重創家園。圖／Medair提供
百年強震侵襲土耳其和敘利亞交界邊境，在氣候嚴寒的環境下重創家園。圖／Medair提供

百年強震侵襲土耳其敘利亞交界邊境，已造成兩國逾1.5萬人罹難，死傷人數不斷攀升，基督教芥菜種會當日立即連結歐洲人道救援組織Medair資源進行關懷，除捐助緊急救助金2萬美金，也發起人道救援募款專案，第一階段預計募資700萬元，即日起至2月15日開放新北市、花蓮縣、台南市3處服務據點，接受民眾捐贈特定的全新物品，將統一由包機運送到災區。

土耳其強震撼動國際，位處地震帶的台灣人民感同身受。芥菜種會表示，當天隨即與總部設在瑞士的Medair國際人道救援連繫，長期在敘利亞進行人道救援的方案主任Raija-Liisa Schmidt-Teigen提及「非常擔心這次地震受影響的敘利亞家庭，經歷了10多年的危機，寒冷多雨的冬天又失去了家園」。

Medair於1989年成立，長期在各國執行緊急人道救援，也是敘利亞內戰後少數獲准進入援助的國際組織，此次地震位在敘利亞駐點處阿勒波（Aleppo）也是災區，所幸相關人員都安全，目前除了已啟動相關的救援工作，Medair位在瑞士總部也派出緊急救援團隊到達災區，會依據兩國的實際需求補足資源上的需要。

強震災害加上冬季風暴，讓救援更加困難，芥菜種會捐款2萬元美金緊急援助，第一階發起700萬募款計畫，將提供緊急避難安置的物資需求及緊急醫療服務，後續視需要進行災民安置合作計畫。

此外，芥菜種會發起募集物資，即日起開放位在新北市、花蓮縣和台南市的服務據點，依照國際聯合國人道救援考量傳染疾病、人道救援基本上人人平等的原則，不收二手物品，物資募集至2月15日截止，賑災基金會將統一由包機運送到災區。

芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會長期扶助社會弱勢族群逾70年，近年來開始推動台灣防救災工作，也在偏鄉部落設置儲糧點，多年來關注海外需求並進行救援，也提供各國面臨天災、人禍等重大變故的家庭緊急援助。此次物資募集邀集夥伴教會及志工人力，也向長期合作的企業發動募集藥品等必需品，希望集結更多人的力量一起提供幫助，讓跨國的人道援助成為全民行動。

●芥菜種會「土耳其與敘利亞震災救援行動」（ https://reurl.cc/eW0KAm ）

服務專線：(02)7705-9292

●募集物資品項（須為全新品）

1、新品冬保暖外套大人、兒童（15歲以上）各500件

2、輕便雨衣1萬件

3、毛衣大人、兒童（15歲以上）各500件

4、手套大人、兒童各500個

5、圍巾500個

6、毛帽500個

7、厚襪子大人、小孩各500雙

8、四人帳篷200頂

9、睡袋1000顆

10、暖暖包5000包

11、兒童、成人尿布M、XL各300箱

12、女性衛生棉ㄧ般用200箱。

13、醫療用品：彈性蹦帶、ok蹦、消毒紗布、消毒棉棒各2000個

●芥菜種會物資募集據點：

外包裝請註明：土耳其賑災專機物資/XX（名稱例如帳篷）

1. 芥菜種會-北區轉運站

地址：24159新北市三重區重新路五段609巷4號1樓之7（湯城園區）

連絡電話：02-77416000轉1（捐贈中心）

收貨時間：2月9日至2月15日 上午09:00～下午06:00

收貨人：劉汎怡專員

2. 芥菜種會-東區轉運站

地址：97146花蓮縣新城鄉北埔村北埔路13之1號

連絡電話：03-826-2021分機3532

收貨時間：2月9日至2月15日 上午09:00～下午06:00

收貨人：李文龍專員

3. 芥菜種會-南區轉運站

地址：71756台南市仁德區中正路三段145號

連絡電話：06-312-7605分機6610

收貨時間：2月9日至2月15日 上午09:00～下午06:00

收貨人：鍾主恩專員

敘利亞 土耳其

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