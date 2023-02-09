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部桃醫院、市調處合作資安國安級 院方曝3年前駭客真相

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃代理院長陳日昌（左）、市調處處長廖榮旭（右）簽訂資安升級備忘錄。記者鄭國樑／攝影
部桃代理院長陳日昌（左）、市調處處長廖榮旭（右）簽訂資安升級備忘錄。記者鄭國樑／攝影

衛福部桃園醫院與調查局桃園市調查處簽訂「災害防護支援協定書（合作備忘錄）」，將資安防護升級為國家安全等級，共同建立資安聯防與聯繫，宣示加強聯手守護醫療資訊安全。

部桃代理院長陳日昌、市調處處長廖榮旭上午在部桃門急診大樓一樓簽訂備忘錄，根據備忘錄，桃園醫院與桃園市調查處未來將相互分享資安情資，進而強化資安防護，其次是桃園醫院若遇資安事件時，調查處可提供支援資安鑑識與分析，雙方合作將提高對醫資訊保障。

部桃代理院長陳日昌表示，多年前桃園醫院曾發生多起駭客入侵資安事件，基於安全防護需求，除啟動資安公司調查鑑識，並依據協定即通報桃園市調處介入調查，期間非常感謝調查處支援協助調查，特別感謝的是去年周刊報導109年的事件，其實當時經由調查處及時協助，成功的阻斷駭客不法行為，並未造成任何個資外洩，這次再次與調查處共同建立聯防機制，更強化危安或資安事件發生時應變處置能力。

桃園市調查處廖處長指出，面對日新月異的網路駭客攻擊，調查局將安全防護工作與資訊安全工作結合推動資安聯防，這次與桃園醫院再簽訂資安聯防協議，是為強化雙方合作，以建立綿密資安防護網，提升資安防護能力，遏止駭客攻擊。

陳日昌強調資安即國安，桃園醫院為國家關鍵基礎設施，面對資安攻擊手法不斷變化，除持續精進內稽內控機制外、並依據資通安全管理法等相關規定，健全本院資安作業程序，這次更透過與調查處簽訂合作備忘錄，宣示桃園醫院維護醫療資訊安全的決心，未來由本院政風室及資安單位與調查處加強雙方情資交流與合作，以強化現有機制，提升發掘潛在電腦犯罪事件的識別能力，有效降低營運風險， 確保醫院營運順暢及民眾就醫權益。

桃園醫院與市調查處未來將相互分享資安情資，進而強化資安防護。記者鄭國樑／攝影
桃園醫院與市調查處未來將相互分享資安情資，進而強化資安防護。記者鄭國樑／攝影

資安 桃園 部桃

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