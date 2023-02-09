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抽電子煙、販賣都違法 新菸防法將上路 最高罰5千萬元

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
新型菸品猖獗，菸害防制法已於今年三讀通過修法，未來新法上路後，將全面禁止電子煙等「類菸品」製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，違者最高可罰5000萬元罰緩。本報資料照片
新型菸品猖獗，菸害防制法已於今年三讀通過修法，未來新法上路後，將全面禁止電子煙等「類菸品」製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，違者最高可罰5000萬元罰緩。本報資料照片

新型菸品猖獗，台灣已有7.9萬名國中生、高中生抽電子煙，而有1.6萬名未成年抽加熱菸，菸害防制法已於今年三讀通過修法，未來新法上路後，將全面禁止電子煙等「類菸品」製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，違者最高可罰5000萬元罰緩。

根據國健署110年「青少年吸菸行為調查結果」顯示，國中生、高中職生電子煙使用率，由107年2.7%上升至6.6%，國、高中生超過7.9萬人正使用電子煙；而加熱菸也有1.6萬名學子正在使用。短短3年時間年輕人抽菸倍增，因現行法源不足，導致新型菸品對青少年造成嚴重危害。

菸防法修正草案已於今年1月12日於立法院三讀通過，全面禁止包括電子煙在內之各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，待總統公布後，將由行政院訂定施行日期。

新菸防法第15條規定，禁止任何人製造、輸入、販賣（包括透過網路、實體店面及面交）、供應（提供他人使用）、展示或廣告（製作廣告、接受傳播或刊載）各式電子煙之類菸品或其組合元件。

製造或輸入業者若有製造、輸入、廣告行為，處1000萬元至5000萬元罰鍰；製造或輸入業者以外之人，若有製造、輸入行為，則處5萬元至500萬元罰鍰。

廣告業或傳播媒體業者如製作廣告、接受傳播或刊載，處40萬元至200萬元罰鍰；製造業、輸入業、廣告業、傳播媒體業者或廣告委託人以外之人，則處20萬元至100萬元罰鍰。

販賣、展示類菸品或其組合元件，處20萬元至100萬元罰鍰；供應類菸品或其組合元件，處1萬元至25萬元罰鍰；使用類菸品者，處2000元至1萬元罰鍰。

國健署透過新聞稿提醒民眾，新法上路後，不可於網路、實體店內展示或販賣電子煙或其組合元件，平台業者、電商亦不可刊登或傳播電子煙或其組合元件相關資訊，呼籲有販賣或使用電子煙的人「別再賣及使用了」，避免違法受罰。

國健署表示，若民眾發現違反菸防法的情形，可檢附具體事證，就近向在地衛生局檢舉，或以市內電話撥打菸害諮詢及檢舉服務免付費專線（0800-531531）予以檢舉，以守護自身及下一代的健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

廣告 國健署

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