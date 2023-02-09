許銘春留任最低工資法沒下文 綠委要她提具體改革成績

民進黨立委范雲今天表示，這個會期是本屆立法院的最後一個法案會期，包括「最低工資法」在內的3大勞權改革與政策，如果沒有辦法完成修法、提出具體政策，恐怕會白白浪費行政部門與立法院多年的努力，勞動部長許銘春既然獲得留任，那就請拿出更大的魄力。

范雲上午在立法院舉行「內閣換新、勞權更新，三大勞權改革最後機會，切勿錯失」記者會，呼籲勞動部盡速落實「完善更彈性有薪的職家平衡方案」、「補足性工法對雇主性騷擾之法規漏洞」、「盡速通過最低工資法」等3大勞權改革，要求許銘春提出具體改革與成績。

范雲說明，新會期是本屆立法院最後一個法案會期，有關3大勞權改革修法草案與政策，如果不能在本會期完成修法、提出具體政策，恐怕會因屆期不連續，白白浪費過往行政部會與立法院多次溝通協調的努力。

范雲也說，許銘春既然已經獲得留任，那就更應拿出魄力、推動勞權改革，讓廣大勞工朋友感受到新內閣的新氣象。

范雲指出，職場家庭兩頭燒是青壯世代共同的痛，台灣面對生育率持續下探、去年新生兒創下史上最低的情況，如果沒有「彈性有薪的職家平衡方案」來因應育兒家庭需求，例如有薪家庭照顧假、彈性親職假、配偶陪產假等，未來要如何提升生育率、解決少子化的國安危機。

范雲再指，台灣即將在2025年進入超高齡化社會，長照需求快速成長，如果沒有長期照顧安排假等配套措施，恐將使勞工面臨職場與家庭照顧的兩難，勞動部不能也不應該再迴避。

范雲表示，「性別工作平等法」公布至今已經超過20年，仍然無法處理性騷擾者是「雇主」時，得以「自己查自己」的荒謬情況，全台有超過1100萬就業人口，2021年卻僅受理191件雇主性騷擾申訴，其中只有66件成立，恐怕隱藏大量沉默黑數。

范雲還說，制定「最低工資法」是蔡英文總統的政見，本屆立法院有10個草案版本，去年5月已經在委員會展開審查，如果行政院不能在1年內將草案送進立法院，「本屆立委任期結束後，立法進程將視同歸零」。

台北市產業總工會副理事長王燕杰表示，育兒家庭常有臨時照顧需求，職場工作需要請同事協助，政府應該將眼界放寬，提供更彈性、有薪的職場家庭平衡政策，才能有效改善育兒家庭的困境，進而提升生育率。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉呼籲，針對性騷擾行為人是職場最高負責人的案例，政府應該盡快由勞動主管機關，建立完整的調查與裁處機制，不要再發生雇主自己調查自己、受僱者擔心受怕申訴無門的狀況。

律師尤美女指出，「性別工作平等法」公布迄今已經20年，雇主有義務提供友善的職場，但是當騷擾者是雇主時，不可能期待由雇主提供即時、有效的調查或改進措施，而是應由職場所屬的地方主管機關進行調查併懲處，呼籲勞動部儘快提出相對應的修法。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋表示，基本工資雖然連續數年調整，但是立法將有助於更合理、透明和公平的制度性，呼籲行政院盡速將版本函送立法院審議，不要讓立法院朝野立委的版本空等併案審議的機會。