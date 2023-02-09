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桃園山區道路大霧影響行車 吳德榮：2-4月霧氣頻率最高

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龍潭、楊梅、大溪山區道路大霧，能見度大約3、40公尺，影響行車。記者曾增勳／攝影
桃園市龍潭、楊梅、大溪山區道路大霧，能見度大約3、40公尺，影響行車。記者曾增勳／攝影

中央氣象局今晨發布濃霧特報，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。桃園市龍潭、楊梅、大溪區等地山區道路，今天上午出現大霧，能見度大約3、40公尺，影響行車。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，霧氣與大氣變化有關，大氣回暖階段就會出現，冬末春初是霧氣頻率最高的一段時間。

中央氣象局今晨發布濃霧特報，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。而桃園市楊梅、龍潭、大溪等地山區出現濃霧。民眾說，一早行經山區道路，看不見30公尺之外就是一片大霧，增加行車困難。國道警察第六大隊表示，最近早上國3常常出現大霧路段，用路人行車務必開大燈慢行。

吳德榮表示，台灣冬末出現這種（起霧）天氣形態，因為大氣回暖、水氣很多，清晨時有輻射冷卻作用，讓近地層的水氣凝結成霧地，常常影響能見度，台中、桃園今天都這樣條件下產生，天亮後時間愈晚，陽光照射，霧氣就會減弱消散。

最近霧氣產生條件與大氣變化有關，通常在冷空氣進來末期開始回暖、甚至在回暖階段，就會出現這天氣形態，冬末春初是霧氣頻率最高的一段時間，一直到春天進到夏天才會完全沒有，2到4月都是屬於容易產生霧氣季節，籲請霧區行車注意安全。

桃園市龍潭、楊梅、大溪山區道路大霧，能見度大約3、40公尺，影響行車。記者曾增勳／攝影
桃園市龍潭、楊梅、大溪山區道路大霧，能見度大約3、40公尺，影響行車。記者曾增勳／攝影
桃園市龍潭、楊梅、大溪山區道路大霧，能見度大約3、40公尺，影響行車。記者曾增勳／攝影
桃園市龍潭、楊梅、大溪山區道路大霧，能見度大約3、40公尺，影響行車。記者曾增勳／攝影

桃園 吳德榮 氣象局

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