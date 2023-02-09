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物價上漲「這1飲品」卻降價 內行人曝原因：品質比夏天好

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友去超商時，看到家庭號飲料的櫃上都有特價，牛奶大概比原價便宜快20元，令他不禁好奇，牛奶為何忽然賣這麼便宜。圖／Dcard
有網友去超商時，看到家庭號飲料的櫃上都有特價，牛奶大概比原價便宜快20元，令他不禁好奇，牛奶為何忽然賣這麼便宜。圖／Dcard

最近物價上漲，不少店家紛紛漲價，唯一沒漲價的只有薪水。一名網友去超商幫家人買牛奶時，看到家庭號飲料的櫃上都有特價，牛奶大概比原價便宜快20元，令他不禁好奇，「什麼東西都在漲，反到牛奶發生了什麼事，怎麼忽然賣這麼便宜？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，家裡附近的早餐店和餐廳因原物料上漲，默默地漲了5元，現在一份早餐加飲料要花60~70元，令他相當頭痛，但今天去超商幫家裡買牛奶時，發現家庭號飲料的櫃都在特價，算一算牛奶大概比原價便宜快20元，令他不禁疑惑，什麼都在漲，為何反到牛奶忽然賣這麼便宜。

網友紛紛表示，「怎麼手搖的紅茶拿鐵沒有降價」、「原價標的已經漲過了」、「牛奶之前已經漲一波囉！你是不是很少買…」、「可能很多人跟我一樣，只要天氣冷喝牛奶，就會肚子痛吧」、「天氣冷真的會不想喝牛奶～我們家早餐很常吃牛奶加麥片，但是冬天真的完全不想碰」、「漲過了嗚嗚嗚嗚，之前眼睜睜開著大瓶鮮奶從28×（印象中）噴到超過3字頭」。

有內行網友分析，「現在是冬季，產乳量高、品質穩定與生乳收購價較低，所以末端通路通常會有折扣促銷的方式，回饋消費者」、「因為冬天台灣消費牛奶的人數少很多，業者都會促銷，因為這個時候乳牛為了禦寒，吃得多也產的多，品質也會比夏天好，所以喜歡喝牛奶的冬天可以多買！」。

有網友則表示，乳牛是溫帶動物，臺灣的冬天對他們來說，是比較舒服的溫度，主要原因是，「在臺灣夏季的時候，氣候炎熱，對動物而言，會很容易熱緊迫，會使踩食量降低、活動量降低、反芻次數減少、飲水量增加等」，這些都是會讓乳牛產乳量降低或品質較差的因素。

超商 漲價

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