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今宣布口罩放寬政策 張善政：樂觀其成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中央流行疫情指揮中心今將宣布第二階段口罩鬆綁措施，桃園市長張善政今天受訪表示樂觀其成，期待疫情逐步解封。記者朱冠諭／攝影
中央流行疫情指揮中心今將宣布第二階段口罩鬆綁措施，桃園市長張善政今天受訪表示樂觀其成，期待疫情逐步解封。記者朱冠諭／攝影

中央流行疫情指揮中心今將宣布第二階段口罩鬆綁措施，傳出預計20日起，室內將不再強制戴口罩，並將列出需要強制戴口罩的場所。對此，桃園市長張善政今天受訪表示樂觀其成，期待疫情逐步解封。

指揮中心發言人莊人祥昨晚表示，將於今天宣布室內口罩鬆綁措施的細節，但不會立刻實施，將預留緩衝期，待觀察疫情趨勢及醫療量能變化，再決定上路日期。張善政表示，中央的政策自己相當樂見，大家在室內戴口罩的時間也很久了，其實有時候溝通難免不方便，真的很期待疫情逐步解封，讓生活一步步回到正常的軌道。

今天是112年桃園市中小學校聯合運動會開幕典禮，張善政今早也現身桃園市立田徑場為選手們加油打氣。張善政說，每年運動會都挖掘很多傑出選手，為桃園帶來光榮，此外希望運動風氣能普及校園，學生們愛好運動，身體可以越來越健康。

口罩 疫情

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