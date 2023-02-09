高鐵道岔異常大誤點 抵達新竹站旅客：一路走走停停

台灣高鐵新竹站今天上午出現道岔訊號異常，造成南港到新竹之間列車延誤，新竹站旅客大排長龍，還有搭乘延誤列車抵達新竹站的旅客描述列車一路走走停停，甚至停在軌道上數十分鐘，不過列車上都有廣播狀況，乘客都十分配合。

據台灣高鐵表示，今天上午8點15分，新竹站發生道岔訊號異常，經成立緊急應變中心，進行運轉調度，同時派員立即進行搶修，部份車次於新竹站進行站內調度，並造成延誤，不過上午9點54分已完成修復。

新竹站今上午狀況並未出現混亂，但有大批旅客擠在候車大廳等候，不時詢問現場站務人員還要等多久，而站方也立即發放礦泉水給現場等候延誤班次的旅客，並由站務安撫旅客情緒。

有要搭乘前往高雄開學的中山大學黃同學就表示，現場電子告示沒有明確顯示他要搭乘的班次延誤多久，但也只能繼續等；還有從桃園搭車抵達新竹的邱姓旅客表示，在桃園站時列車就已經延誤10分鐘到站，而從桃園到新竹之間，列車更是一路走走停停，不過車上都有廣播告知狀況。

新竹站現場有不少原本要搭車的旅客，在列車延誤近30分鐘抵達後正準備進站，卻發現車票竟無法刷過自動驗票閘門，只能由現場站務人員開啟通道並為旅客驗票，造成現場一度大排長龍。