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醜嫦娥、兔肉火鍋後...台北燈會新亮點「拿槍兔」 網曝：監獄做的

聯合新聞網／ 綜合報導
監獄兔造型花燈，引起討論。 圖擷自路上觀察學院
監獄兔造型花燈，引起討論。 圖擷自路上觀察學院

台灣燈會今年亮點多，除了日前爆紅的「西遊記煮兔肉火鍋」「醜臉嫦娥」，又有網友分享監獄花燈，只見一隻渾身肌肉的兔子，手持衝鋒槍，目露兇光狠盯遊客，原po戲稱「台中(慶記之都)來的兔子」。

原po在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，花燈中的兔子一反溫馴可愛印象，不但人身還有四肢手指，牠手拿槍一臉兇狠，看起來像極「殺紅了眼」。原PO表示該花燈出自監獄或看守所製作，笑稱「有用過槍，做出來的就是不一樣」。

po文一出有近兩萬人按讚，網笑翻，「用槍姿勢不對，這樣只能打地瓜打螞蟻，打不到敵人喔」、「慶記之國的闖關者」、「兔子目標只有打蘿蔔」、「扮兔搶劫」、「擅長物理超渡兔兔」、「牠們不壞，只是手上有槍」、「這才是我要的花燈」、「連兔子都有槍，台灣只剩我沒有了嗎」、「兔子撿到槍」、「很派」。

今年燈會不少矯正機關都推出花燈，知名的「偷拍富少」李宗瑞也與北監獄友製作「兔躍福門喜臨春」。網紛紛表示，「台灣燈會有點像矯正機關花燈展」、「作品反應了作者的人生經驗」、「真實版監獄兔」、「牢裡一堆人才不解釋」。

監獄 花燈 台灣燈會

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