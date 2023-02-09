下周一強烈冷氣團報到 北部下探11度 玉山降雪機率曝光

今天隨著東北季風減弱，各地白天都是舒適溫暖天氣，僅北部、東半部有零星降雨，下半天隨著水氣離開，各地將恢復到多雲到晴天氣。不過氣象局表示，下周一下午，接近傍晚時分，將有大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團，會先從北部開始降溫，一路影響到下周三，最冷時間點在下周三，中部以北、東北部低溫下探11至13度，南部、東部也只有15、16度。

由於今年冬天，玉山至今都尚未降雪，打破玉山測站設站80年來的最晚降雪紀錄，且紀錄持續推進中，這波冷空氣是否有機會讓玉山降雪？對此，氣象局表示，目前看起來，下周二可能有點機會，不過仍需再觀察。

氣象局表示，今天隨著東北季風減弱，中部以北沿海地區，高溫21度，其餘地區高溫也可以達到24至27度，南部近內陸地區也有28至29度，不過早晚仍是低溫，西半部、宜蘭地區低溫約16至18度。

氣象局表示，明天又有一波東北季風，不過溫度沒有特別下降，頂多高溫下降一兩度，低溫則是變化不到，但北部、東半部的降雨機率提高。

氣象局指出，這波東北季風僅影響一天，周六隨著東北季風減弱，水氣也會慢慢減少，僅基隆北海岸、北部、東半部會出現短暫雨，溫度也會稍微回升，周日則是本周天氣最好的一天，僅東半部會有局部短暫雨，氣溫方面，北部約20度左右，中南部則是28至30度。

不過氣象也說，下周一下午，接近傍晚時分，會有冷氣團報到，會先從北部開始降溫，天氣型態也會轉為局部短暫雨的天氣型態，這波冷空氣會一路影響到下周三，北部東半部會有局部短暫雨，中部山區到周二也可能下雨。

氣溫方面，氣象局說，受到冷氣團影響，中部以北、東北部低溫僅11至13度，南部、東部則是15、16度。