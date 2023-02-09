這樣洗頭脫髮更多！皮膚科醫師揭8大洗頭壞習慣 這舉動很多人犯

如果想要一頭飄逸蓬鬆的秀髮，平時就要多留意正確的護理方式，而原來最簡單的洗頭亦有需要留意的地方，一個不慎隨時護髮不成，反而變得又油又塌，更可能會脫髮！日前，皮膚科醫生劉秀麗就指出了「8大洗頭壞習慣」，並分享了正確的洗頭技巧，讓網民驚呼「中獎！」。

皮膚科醫生劉秀麗在小紅書上分享了1段名為「頭髮清爽蓬鬆！手把手教你正確洗頭髮」的影片，大談錯誤的洗頭習慣，又教導網友正確的洗頭流程。劉秀麗指出，用指甲抓頭皮是不良的洗頭方式，正確做法應用指腹按摩。

劉秀麗指出「8大洗頭壞習慣」，包括：

1. 不先梳頭就直接洗頭。

2. 洗頭時用指甲抓頭皮。

3. 用花灑直接沖頭頂。

4. 先用護髮素，再用洗頭水的「倒序洗頭」。

5. 護髮素塗到髮根、頭皮。

6. 洗完頭後，用毛巾包着濕頭髮就去玩手機。

7. 擦拭時，用毛巾瘋狂搓頭髮。

8. 用梳子梳濕頭髮。

過度洗髮會傷頭皮。（erick-larregui／unsplash）

以上的8種壞習慣都會損害頭皮及毛囊的健康，又會傷害髮絲，因此劉秀麗就着洗頭的「預備、進行、結束」3部份詳細講解。

1.洗頭前

應先用梳子將頭髮梳順。然後，用溫水充分濕潤頭皮，要留意水溫不要過高，同時以手指按摩頭皮，預洗約3分鐘。劉秀麗指沖洗時應用花灑由後往前徹底沖洗頭皮及頭髮，避免用花灑直接沖頭頂。（小紅書）

2.洗頭時

在手心將洗髮露加水搓揉起泡後塗抹在頭皮上，用指腹「Z字形」前後按摩頭皮，然後輕輕拍打按壓頭皮。接着，用指腹按摩清潔髮際線及後枕，再洗髮尾。沖洗泡沫時，花灑應從後往前沖。

用毛巾先盡量擦乾，再在髮尾塗抹護髮素，而髮尾長度約為頭髮的1/3，接着再用同樣方法，由後往前徹底沖洗，最後用毛巾按壓吸走頭髮上的水分。

3.洗頭後

用風筒吹乾頭皮再吹乾頭髮，要注意先用熱風再用冷風的次序，劉秀麗表示平日跟着上述步驟打理頭髮，「頭髮就會更順滑」。

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文章授權轉載自《香港01》