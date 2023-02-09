健身業者推333泡澡法 紓壓也有助瘦身

節氣雖已立春，早晚仍有涼意，World Gym Blog分享泡澡的3大好處，幫身體祛寒排濕，也推「333泡澡法」， 泡在熱水裡3分鐘、離開浴缸3分鐘，重複做3回合。

World Gym 業者表示，泡澡讓人放鬆，對身體有許多好處，有研究指出能幫助減少中風風險。美國ScienceDaily報導說，桑拿浴有效降低罹患中風機率。

World Gym Blog也分享泡澡的好處，泡澡可提高代謝、加速消耗卡路里，平均每小時可以燃燒130左右的卡路里，也推薦「3．3．3泡澡法」，泡在熱水裡3分鐘、離開浴缸3分鐘，重複做3回合，有助於達到瘦身的效果。

泡澡也有助排出體內廢物，泡澡能讓皮下血管擴張，也讓淋巴系統運作更順暢，全身的代謝會更為活躍，可加速排出體內老廢物質，讓身體恢復年輕狀態，減少身體發炎，比較不會感到疲勞；泡澡還可紓壓。

World Gym逢甲概念館推泡澡兼運動限時優惠，台中地區民眾，可到逢甲商區World Gym逢甲概念館參觀體驗，World Gym逢甲概念館學生專屬優惠方案，延長至2月28日，2月再加碼軍公教專案，祭出0元入會費優惠，回饋學區的師生，可電洽(04-2452-1111)World Gym逢甲概念館。