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台灣高鐵道岔訊號異常狀況排除 南港至左營列車延誤60分鐘

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣高鐵受新竹車站道岔訊號異常影響，導致部分列車延誤，影響路段為南港-左營的雙向路段。圖／取自高鐵官網
台灣高鐵受新竹車站道岔訊號異常影響，導致部分列車延誤，影響路段為南港-左營的雙向路段。圖／取自高鐵官網

（10:15更新）

台灣高鐵表示，今天上午08時15分，於新竹站發生道岔訊號異常，經成立緊急應變中心，進行運轉調度，同時派員立即進行搶修，已於上午9時54分完成修復。

由於有部分列車延誤超過一個小時，高鐵公司表示，將協助旅客辦理延遲退費。列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還全額實收票價。旅客可於即日起一年內，持原車票至各車站售票窗口辦理。造成旅客行程延誤，敬請見諒。

（10:05更新）

台灣高鐵公司網站上午10時3分更新訊息，新竹車站道岔訊號異常狀況已排除，仍有部分列車延誤。

高鐵公司說，因受稍早新竹車站道岔訊號異常影響，目前狀況已排除，運轉陸續恢復中，仍有部分列車延誤，造成不便敬請見諒。

（9:55更新）

台灣高鐵公司上午9時48分更新訊息，因受新竹車站道岔訊號異常影響，導致部分列車延誤，處理中，造成不便敬請見諒。

影響路段擴大為南港-左營的雙向路段。

（9:20更新）

受到新竹車站道岔訊號異常影響，高鐵桃園至左營間部份列車延誤，目前已派員處理，由於正值上班通勤時間，也引發不少上班族關切。

高鐵公司表示，今天上午8時15分，於新竹站發生道岔訊號異常，高鐵公司已成立應變中心進行營運及維修調度。此事件將有部份車次於新竹站進行站內調度，並造成延誤敬請見諒。後續處置狀況，高鐵公司也將另行即時說明。

高鐵也在網站上表示，新竹車站道岔訊號異常- 已派員處理中，部分列車延誤，造成不便敬請見諒。

網友在PTT回報「新竹站掛了」、「傻眼，停在鐵軌上快半小時了吧」、「北上沒事，南下有影響」、「我搭8:46的車 目前快到桃園停住」。

一名聯合報讀者表示，「現在車子從新竹站倒退嚕一段路，說是要換軌道行駛」，原本廣播延誤64分鐘，列車已啟動，廣播更正總共延誤60分鐘。

台灣高鐵說，所謂的道岔其實就是控制列車前進的重要元件，會由行控中心下達指令進行正、反位的扳轉，例如車站若要進站，又或是直達車過站不停等，都需要靠道岔扳轉，包括台鐵、捷運等軌道運具都有道岔裝置，如今則是出現訊號異常狀況，指令下去，道岔沒有作動，已派員處理中。

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