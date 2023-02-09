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西半部低雲邊緣接觸地形 鄭明典：注意霧影響能見度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西半部很低的雲，雲頂平整的低雲，邊緣有接觸地形的特徵，很可能地面會感覺有霧，能見度會受影響。圖／取自鄭明典臉書
西半部很低的雲，雲頂平整的低雲，邊緣有接觸地形的特徵，很可能地面會感覺有霧，能見度會受影響。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，西半部很低的雲，雲頂平整的低雲，邊緣有接觸地形的特徵，很可能地面會感覺有霧，能見度會受影響。

中央氣象局發布濃霧特報，今晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園及台中已觀測到能見度不足200公尺的現象，新竹及苗栗能見度亦較低。

空氣品質部分，環境風場為東南風，受地形影響雲嘉南以北擴散條件較差，易有汙染物累積。環保署提醒高屏地區、台南、朴子地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

今天東北季風減弱，各地及澎湖大多為多雲到晴，僅東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨。今、明兩天西半部地區夜晚及清晨有局部霧或低雲影響能見度；今天桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風。

馬祖 桃園 氣象局

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