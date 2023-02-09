西半部低雲邊緣接觸地形 鄭明典：注意霧影響能見度

這幾年警察人事荒腔走板，是警紀與治安日益惡化的原因之一，警界直指在直轄市，有分局長是由刑事局或警政署人事、外事主管直接空降，不須接受警正班培訓，連外勤經驗都沒有，就能接手地方分局長職務，在警界被詬病，升官巧門成了警界不能說的秘密。

2023-02-09 08:00