冬衣先別收！ 下周一晚起大幅降溫 這3天最冷

北部、東半部地區今天仍是多雲為主的天氣，偶爾也有些短暫雨。天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，中南部晨間雲量偏多，不過接近中午時會陸續消散、轉為多雲到晴天氣。氣溫方面，北部地區稍回升、白天高溫約22-23度，其他地區則與昨天相當。

他說，明天鋒面掠過台灣附近後東北季風增強，北部、東半部地區多雲至陰有局部短暫雨，中南部早晚仍有低雲霧機會，白天時段則是多雲時晴天氣，山區才有零星短暫雨機會。北部白天高溫稍降1-3度，感受上會比較陰涼。

周六東北季風又快速減弱，歐宗學說，到周日轉為高壓迴流影響的東南至偏南風，海峽側有些西南風，各地天氣陸續轉好為多雲到晴，只有東半部及北部山區偶有零星降雨機會，氣溫也會再次回暖，各地周日高溫上看25-26度，中南部內陸在這幾天持續有30-32度高溫機會，感受會比較悶熱一些。

下周一上午各地仍維持相似的穩定溫暖天氣，歐宗學說，當天下午鋒面逐漸通過後冷氣團或強烈冷氣團南下，晚間到下周二也有些華南水氣逐漸東移，北部、東半部地區會陸續轉為陰雨天氣，中南部也是多雲到陰偶有局部短暫雨、山區會比較明顯。下周三華南水氣減少，但北東部地區仍持續有較多雲量及短暫雨，中南部轉多雲到晴。

歐宗學說，目前看下周的冷空氣強度仍在冷氣團至強烈大陸冷氣團，雖然達到寒流的機會不高，但相較本周會明顯轉冷，預估下周一晚間逐漸降溫，最冷的時間在下周二至下周四，北部市區早晚低溫11-13度，郊區10度左右，白天高溫也只有14-16度、全天陰冷。

他表示，屆時中南部早晚低溫也會下探13-17度，下周二雲量偏多，高溫也只有20-23度左右，跟近期相比會有顯著的變化。