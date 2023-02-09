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桃園台中濃霧 吳德榮：下周強烈冷氣團機率高 低溫下探8度
今晨北部、東半部零星飄雨，北海岸、恆春半島較明顯。桃園及台中有濃霧。中央氣象局也發布濃霧特報，今晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園及台中已觀測到能見度不足200公尺的現象，新竹及苗栗能見度亦較低。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示表示，今天白天起西半部轉多雲時晴，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫略升，西半部舒適微熱、晚偏涼，中南部日夜溫差大。北部14至25度，中部14至30度，南部16至31度，東部16至29度。
吳德榮說，明天下午鋒面抵達，北部及東半部轉有局部雨，氣溫降，中南部受影響較小。周六好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；周日各地晴朗穩定；氣溫逐日回升。
吳德榮表示，下周一下午起另一鋒面抵達，北、東轉有雨；下周二強冷空氣南下，各地氣溫下降、北台灣愈晚愈濕冷。下周三、周四天氣寒冷，需保暖。目前各國模擬稍微修弱，達到強烈大陸冷氣團的機率略高於大陸冷氣團；台北測站約可降至12度、13度左右，平地最低氣溫則可降至8度、9度左右。不過，各國模式仍在微調中，應繼續觀察。
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