為企業客製化音樂會 李哲藝談灣聲：讓音樂跟文化連結

「古典音樂可以跟自己的文化息息相關。」灣聲樂團宣布開啟年全新樂季， 3月起有10檔平易近人、風格截然不同的主題音樂饗宴。7月將首辦灣聲國際音樂大賽，網羅全球頂尖樂手較勁台灣音樂；8月在台北流行音樂中心舉辦「台瘋」灣聲經典流行音樂會。灣聲主要以演出「台灣人創作的音樂」及「台灣素材所創作的音樂」，灣聲音樂總監李哲藝表示，音樂就像語言翻譯，要讓大家對古典音樂有興趣，就要演奏和台灣人有關的音樂，「只要有關連性才能引起興趣。」

灣聲第一屆國際音樂大賽-弦樂四重奏， 7 月於台北登場，是全世界唯一一個以台灣音樂及台灣作曲家之內容作為比賽項目，由國際評審團以及高額獎金網羅全世界的演奏家，將藉由三階段賽制及網路直播分享精彩的賽程。李哲藝表示，大賽的地點將會在世界一流的演奏廳舉辦，如卡內基音樂廳等，全場都將演奏台灣音樂，希望未來插旗全世界所有的音樂廳。

宏碁集團創辦人施振榮、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、國藝會董事長向陽、文化部長史哲皆出席昨天的年度餐敘。史哲表示，灣聲完全顧及到國際、國內、推廣、競賽等，幾乎是把一個公部門樂團可以想要做的事，全部都做完。他認為，灣聲是讓台灣古典音樂化、古典音樂台灣化，完全符合跨界趨勢。

談到灣聲樂團的特色，李哲藝表示，灣聲可以客製化所有的音樂會，根據企業的形象或需求設計音樂會的內容。如協助挖雪隧的安東集團６０周年，灣聲便將其重要工程的所在地如曾文水庫，每個地方的建設和音樂做結合。櫻花集團40周年，便將其重要事件和台灣那一年重要的流行音樂做連結。灣聲讓音樂跟一般人做連結，讓大家覺得原來音樂跟我的文化息息相關、大家都帶著滿滿感動回家。

李哲藝表示，有別於「正規」的音樂會，灣聲樂團還會在音樂會中安排職人們進行對談式導聆，透過節目間的對談、樂曲的安排與介紹甚至導聆人的經驗故事談，讓觀眾更融入於音樂中，就不會「聽嘸」。

3月「灣聲撞古典II古典在身邊」將由知名Youtuber—「我是江老師」向大家揭開藏匿在生活中的古典音樂；4月「懷舊系列III 原力」攜手音樂製作人—丁曉雯，尋找究竟是什麼神秘力量，讓這些音樂改變了世界；５月「母親節音樂會 她」由資深媒體人—陳文茜錄影導聆才華十足的女性創作者們的經典作品；６月「台灣的母音Ⅳ 楊三郎．梁弘志．陳志遠．黃韻玲」邀請音樂精靈黃韻玲，向大家介紹台灣經典的流行音樂創作者及創作的故事。

7月「寶島爵士yeah」邀台灣鼓王—黃瑞豐，一起將經典台灣歌謠Mix爵士節奏；8月「灣聲百老匯」攜手資深藝人—澎恰恰，再現近20年來音樂總監李哲藝大受好評的本土音樂劇；9月「金馬遺音」第6度聯手國家電影及視聽文化中心董事長—藍祖蔚，重溫雖然與金馬擦肩但仍是不容錯過的動人電影和音樂；10月「不要問我從哪裡來」和國家文化藝術基金會董事長—向陽一起網羅從詩而來的歌曲們；11月「節慶馬拉松」將和觀眾一起配合萬聖節Cosplay，並用音樂串起整年度的歡樂佳節；12月「灣聲看世界IV」將接續與國際長笛女神Jasmine崔娜卿因疫情而未完成的音樂旅途，並來場深度亞洲音樂之旅。

●2023灣聲樂季節目在TixFun售票系統販售中，更多詳情及購票請至：https://bit.ly/onesongconcert