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北桃國道客運4路線 下周漲價

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
圖非該路線。示意圖／台北客運提供
圖非該路線。示意圖／台北客運提供

因應人事、油價、車輛及場站等成本增加，由台北客運、桃園客運、三重客運聯營的四條國道客運路線，開出今年漲價第一槍，預計二月十三日起縮小票價優惠，等同票價調漲二至六元。統聯、國光客運等業者也同樣「蠢蠢欲動」，強調再不調票價恐面臨停駛命運，核定票價範圍內可以漲的話，今年一定調，時間點則待主管機關同意。

根據桃園客運官網顯示，「九○○五桃園到台北市政府」全票從九十元漲為九十六元，「九○○五A桃園經永安路到台北市政府」全票則將從八十五元漲至九十一元，「九○二三桃園—捷運劍潭站」全票將從六十五元調漲到七十一元；台北捷運劍潭站到中正藝文特區票價則從五十五元漲到五十七元。

台北客運總經理李建文表示，此次調整的路線都是長期賠錢的路線，去年七月已調整票價一次，隨著人事、油價、車輛折舊、場站等成本增加，不得不再調整，對乘客十分抱歉。

李建文也提到，去年已向公車客運商業同業公會全聯會提案，重新檢討國道客運十八項成本。全聯會秘書長謝界田則說，預計二月底前討論。

統聯客運表示，隨著今年一月基本工資調漲、原物料及油價上升，無論是短途、長途都嚴重影響，疫後搭乘量回流也不如預期。部分路線早期核定票價已不符合成本，上月已與主管機關溝通，希望縮小優惠，調整票價，時間點則待主管機關同意。

國光客運表示，短途通勤路線票價都已達核准上限，沒有調整空間，但核准上限已廿年沒有調整，近期由全聯會重新檢討，若短期內無法調整，部分路線恐因虧損停駛。長途部分，今年也有規畫縮小優惠，但還未提報主管機關。

票價 桃園 國道客運

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