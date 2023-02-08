禽流感嚴峻是否影響畜禽產品供應？農委會這樣說

禽流感疫情嚴峻，農委會防檢局今天公布雲林縣古坑鄉1土種雞場（5609隻）確診H5N1亞型高病原性禽流感（HPAI），另屏東縣鹽埔鄉1紅羽土雞場（1萬525隻）確診H5N1及H5N2亞型HPAI（混合感染），合計2場；1.5萬隻雞撲殺，112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計21例（陸禽19場、鵝2場）。

防檢局說，近日受東北季風影響，天氣變化大，易造成禽隻緊迫，請養禽場業者適時調整通風及保溫設備，並維持禽舍防鳥措施正常運作，避免禽隻與野鳥接觸，同時落實各項門禁管制，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出應澈底消毒，以降低疫情發生及擴散。

禽流感肆虐，包括蛋雞、肉雞、土雞、鵝都染疫，是否影響到禽產品供應？ 農委會說，根據統計，111年到112年2月8日國內高病原性禽流感禽場案例計72例，撲殺家禽數約98萬隻，其中蛋雞場(含蛋中雞)計15場，撲殺蛋雞數22萬隻，若依照111年第3季畜禽調查資料，蛋雞在養數為4492萬隻僅占0.49％，土雞場計33場，撲殺土雞數43.3萬隻，占同期在養數為5374萬隻的0.81％，禽流感疫情對國內雞蛋及雞肉的供應，影響有限。

農委會表示，我國禽場案例72例占禽場數0.8％；日本禽場案例(含關聯場)111例占禽場數2.83％，韓國禽場案例(含關聯場)93例占禽場數3.03％，我國禽流感疫情相對穩定。

農委會表示，雞蛋產銷部分，因寒流或冷氣團來襲致氣溫較冷，及日夜溫差大而影響雞蛋產蛋與育成率，每日產量11.6萬箱，相較農曆春節前日產12.2萬箱減少，但較111年同期日產10.6萬箱供應為多。

農委會說，春節後消費減少，部分蛋雞場循往年生產週期調整雞群產能，進行換羽休產或更新雞群，該會將持續嚴密監控雞蛋產銷供需狀況。

農委會表示，白肉雞部分，自去年11月因種雞場受天候因素及動物疫病疫情影響，雛雞生產量下降，啟動調整雛雞價格，增加雛雞利潤，引導種雞業者延緩淘汰種母雞，增加雛雞生產量，目前白肉雞入雛數量每週維持510萬隻生產量，與去年同期相當。

農委會說，另外，近期小紅母土雞的產量增加，和去年同期相比每月增供近30萬隻左右，國人可多食用高品質的國產雞肉替代進口雞肉。