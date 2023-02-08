台灣東部海域規模5.4地震 花東震度4級國家級警報大響
土耳其6日剛發生大地震，今晚花蓮近海地牛翻身，花蓮、台東震度都是4級，正值用餐時間，不少花蓮人手機響起國家級警報，嚇了一大跳。花蓮縣消防局表示，尚無災情進線，已展開查報。
根據中央氣象局資料，今晚6時49分，在蓮縣政府南方 67.4 公里 ，位於台灣東部海域發生規模5.4地震，深度31.6公里，各地震度台東、花蓮、彰化都是4級，嘉義、南投3級，其餘各縣市也有感。
地震發生時正值晚餐時間，國家級警報大響並有明顯搖晃，把花蓮人嚇了一大跳，尤其2018年2月6日深夜發生的花蓮0206大地震剛滿5年，這起地震再度喚起花蓮人的回憶。
所幸花蓮縣消防局表示目前無災情傳出，已派各分隊查報；公路總局第四區養護工程處也立即派員巡查轄管省道路況。
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