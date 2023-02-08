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睽違3年 唐氏症關愛者協會攜手台師大特教系開辦冬令營

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
睽違三年參加冬令營，唐寶寶好友相見歡。圖／唐氏症關愛者協會提供
睽違三年參加冬令營，唐寶寶好友相見歡。圖／唐氏症關愛者協會提供

睽違3年，唐氏症關愛者協會今起3天舉辦冬令營，今年與國立台灣師範大學特教系學會合作，帶領唐寶寶至小叮噹科學園區、機器人夢工廠展開科學奇幻之旅，營隊除了讓主要照顧者得到喘息機會，也讓唐寶寶離家學習自立生活、有不同生命體驗，因此活動開放報名即迅速額滿。

唐氏症關愛者協會理事長林正俠表示，唐氏症關愛者協會為唐氏症、心智障礙者主辦冬令營已行之有年，每年設計不同主題，內容囊括食、衣、住、行等生活所需的技能培養，針對全台唐氏症者及心智障礙者量身打造活動內容。

林正俠說，今年冬令營突破往年以人文定點為主的安排，以科學教育做中學為主題，活動以STEAM科學為核心，透過有趣的科學實驗及創意DIY，讓30名18至30歲唐氏症及心智障礙青年，在協會工作人員及學生輔導員組成的工作團隊，幾乎一比一陪同下度過充滿教育意義的寒假。

林正俠表示，心智障礙者過去較少參與科學課程，但現今生活與科技高度結合，身心障礙者更須學習自然與生活科技知識與技能，本次營隊透過動手做科學活動，也培養唐氏症、身心障礙者獨立生活的基本能力，並學習遵守團體規範及生活禮儀，以增進社會刺激。

林正俠說，今年也期待藉由冬令營活動，提供特殊教育系學生實際與心智障礙者互動的機會，使其嘗試結合學校所學之專業知識、技巧與實務經驗，培養特教知能的運用能力，並希望有助於特教系學生思考未來畢業後之發展方向，成為社福界的生力軍。

唐寶寶在冬令營中體驗不同的生活體驗鍛練體能。圖／唐氏症關愛者協會提供
唐寶寶在冬令營中體驗不同的生活體驗鍛練體能。圖／唐氏症關愛者協會提供
30位唐寶寶開心參加冬令營。圖／唐氏症關愛者協會提供
30位唐寶寶開心參加冬令營。圖／唐氏症關愛者協會提供

唐氏症 唐寶寶

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