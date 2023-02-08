鳳梨釋迦價格溜滑梯 台東農會推出多項加工品

鳳梨釋迦受限於水果特性，易熟、軟爛、高糖度，在中國大陸禁令後，鳳梨釋迦外銷更為嚴峻；今年鳳梨釋迦價格幾乎腰斬，台東縣農會為了解決鳳梨釋迦不耐儲存的特性，因此一口氣推出十多項加工產品，包括冰淇淋、果乾、氣泡飲等等，希望多去化鮮果，延長賞味期限。

農委會也將在今年3月7日東京食品展上，由農委會主委陳吉仲推出使用富良野牛奶的鳳梨釋迦冰淇淋，是使用台灣外銷的冷凍鳳梨釋迦和北海道富良野牛奶為原料的產品，預計將先做5000至1萬份，在東京食品展推出。

農委會農糧署長胡忠一表示，從前年的9開始推轉作目前已經有360公頃了，希望今年底可達500公頃，有兩種方式，如果嫁接成大目釋迦，每公頃給15萬，如果轉作每公頃給20萬，鼓勵農民轉作。

台東縣農會總幹事戴振東表示，鳳梨釋迦是台東縣最重要的農作物，既然鮮果大陸不能夠過去，就想要鳳梨釋迦如何去化，因此想做加工品，好的產品不怕沒有人買，只要把它做好；因為禁令，絕大部分的鳳梨釋迦都留在台灣，今年的價格跟去年比起來落差非常多，去年每公斤還有60元，今年剩下一半，約25、30元。