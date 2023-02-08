隋棠被控小孩吵鬧擾鄰 精神科醫師提3解方

隋棠遭鄰居控訴是放任小孩從早到晚吵鬧的「惡鄰」，隋棠反擊曝鄰居太敏感曾「帶榔頭上樓罵」前住戶，雙方各執一詞。對此，精神科醫師沈政男提出3解方，一是搬家，二是等孩子長大，三是讓彼此感受對方善意，噪音會變得較能忍受。

沈政男指出，噪音紛爭的本質，通常是「有孩子的人，都不會覺得他們吵，即使在客廳活蹦亂跳，把家裡當成公園，也覺得好活潑！好可愛！」因為心中有愛，所以家人不覺得吵，但樓下的住戶，因為滿滿都是恨，當然就覺得吵了。

而當小孩在跑跳，即使鋪了隔音地毯，也沒有用。因為幾十公斤的身體，落在中空的樓板，就像在敲打一面超大的水泥鼓，重低音效果絕佳，包厚布也阻擋不了。衍生後續的上門規勸、投訴管委會、報警，甚至提出告訴，寄望對方有同理心。

偏偏，小孩子，就是會扼殺這樣的同理心，而後續更大的問題是，即使報警、上法院，怎麼測量與確認噪音來源與大小是一個無解的困境，最後只能陷入「樓上太沒同理心、樓下該吃藥」的無止境衝突裡。

對此，沈政男提出3個解決方法，第1個就是「搬家」；倘若無法搬家，那就是第3個，小孩會長大，到了他們不覺得在家裡跑跑跳跳有什麼有趣的年紀，事情就解決了。不過，最實際的應該是第3個作法，讓彼此感受到對方的善意。

沈政男說，噪音是聲音加上干擾，音量與音頻雖是客觀數據，但干擾與否牽涉主觀判斷，尤其要注意的是，公寓大樓的噪音定位，容易失準。

而鄰居雙方在處理噪音問題的過程中，若感受到對方的冷漠，甚至敵意，容易使人感到更加生氣，更氣，就會覺得更吵。反之，鄰居彼此若能感受到對方的善意，噪音就會變得比較可以忍受。

沈政男也建議，若無法處理鄰居小孩的噪音問題，但又不到必須搬家的程度，那就只好改變自身的認知：在少子化的年代，樓上願意生小孩，讓他們在家裡蹦蹦跳跳，也不是一件壞事啦！