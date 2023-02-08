回國14天才能捐血致血荒 血基會：會考量修正捐血規定

長達十天的春節年假結束，全台各地血液庫存安全量拉警報。根據血液基金會統計，目前全台平均血液庫存量僅剩3.4天，屬於低於四天的「急缺」狀態。追究原因，和下雨、氣溫偏低，以及受回國14天才可捐血等規範影響。但現行檢疫措施已改為「0+7」，捐血規定是否會一併修正？血液基金會發言人黎蕾表示，內部會再依據缺血狀況進行討論，但也會考量輸血安全性的問題。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。據血液基金會統計，目前全台平均血液庫存量僅剩3.4天，創下今年新低，尤其A型、O型血都呈「急缺」的狀態。

由於隨疫情漸漸穩定，許多過去延遲的手術都在此時就醫、開刀。但血液供應數量較去年同期成長4%，捐入數卻較去年同期短少6%，捐入數量少於供應數，呈現入不敷出的窘境。

加上近期除了下雨和低溫影響民眾捐血的意願外，國門乍開，許多假期前後出國者眾囿於目前防疫措施，仍為回國後14天方可捐血，都影響捐血人的捐血意願。

不過國內入境措施已改為「0+7」，不需再隔離；捐血規範是否也會跟著修正。指揮中心發言人莊人祥表示，捐血規範 由血液基金會自行修訂，是否根據「0+7」的防疫方式調整，由該會諮詢專家和搜集國外資料進行評估。