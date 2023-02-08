把握好天氣只到周末！冷氣團「這天」來襲 恐一夜驟降10度

中央氣象局表示，明天(9日)東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，但未來一周天氣變化快速，另一波冷空氣預計下周一南下，入夜後各地氣溫驟降10度左右來到15度低溫，下周二大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團來襲，北部沿海空曠地區也有10度以下機率，並一路影響至周四。

氣象局預報員葉致均表示，明天(9日)東北季風減弱，各地氣溫回升，僅桃、竹、苗因低雲覆蓋較涼，高溫約20至22度，其他地區為24至27度，南部地區更可達29至30度，各地為多雲到晴天氣，僅東半部有局部降雨。

葉致均指出，周五東北季風增強，但冷空氣不強，溫度變化不大，僅北部、東部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周六東北季風減弱，雨區縮小，僅基隆北海岸、東半部及大台北山區有雨勢；周日各地同樣是多雲到晴天氣，僅東部地區有局部短暫雨。

他表示，下周一白天高溫明顯，北部地區仍有24至25度、中南部地區26至30度，下半天隨著冷空氣南下，迎鋒面北部地區及中部山區有局部短暫雨，入夜後各地有15度左右低溫。下周二、三受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東半部地區有降雨，入夜後中部以北、東北部地區低溫約11至14度、其他地區約15至17度，北部沿海空曠地區也有10度以下機率，並一路影響至周四。