快訊

俄烏戰爭來首次！澤倫斯基8日訪英國 將與英相會晤、在議會發表演說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把握好天氣只到周末！冷氣團「這天」來襲 恐一夜驟降10度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
氣象局表示，未來一周天氣變化快速，另一波冷空氣預計下周一南下，入夜後各地氣溫驟降10度左右來到15度低溫。圖／本報資料照
氣象局表示，未來一周天氣變化快速，另一波冷空氣預計下周一南下，入夜後各地氣溫驟降10度左右來到15度低溫。圖／本報資料照

中央氣象局表示，明天(9日)東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，但未來一周天氣變化快速，另一波冷空氣預計下周一南下，入夜後各地氣溫驟降10度左右來到15度低溫，下周二大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團來襲，北部沿海空曠地區也有10度以下機率，並一路影響至周四。

氣象局預報員葉致均表示，明天(9日)東北季風減弱，各地氣溫回升，僅桃、竹、苗因低雲覆蓋較涼，高溫約20至22度，其他地區為24至27度，南部地區更可達29至30度，各地為多雲到晴天氣，僅東半部有局部降雨。

葉致均指出，周五東北季風增強，但冷空氣不強，溫度變化不大，僅北部、東部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周六東北季風減弱，雨區縮小，僅基隆北海岸、東半部及大台北山區有雨勢；周日各地同樣是多雲到晴天氣，僅東部地區有局部短暫雨。

他表示，下周一白天高溫明顯，北部地區仍有24至25度、中南部地區26至30度，下半天隨著冷空氣南下，迎鋒面北部地區及中部山區有局部短暫雨，入夜後各地有15度左右低溫。下周二、三受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東半部地區有降雨，入夜後中部以北、東北部地區低溫約11至14度、其他地區約15至17度，北部沿海空曠地區也有10度以下機率，並一路影響至周四。

他也說，明、後天及下周一、二夜晚及清晨西半部、金門、馬祖地區有局部霧，提醒民眾留意。

中央氣象局提供未來一周溫度變化。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來一周溫度變化。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來一周雨勢變化。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來一周雨勢變化。圖／氣象局提供

冷氣團 東北季風 氣象局

延伸閱讀

開學首周注意保暖！強冷空氣下周一南下 西半部這天起「低溫探9度」

鋒面周五到北部東半部有雨 下周有強冷空氣低溫下探8度

一張圖看天氣！5段式變化 這天好轉後再迎東北季風變天

迎3波東北季風！未來一周雨勢變化大 燈會將遇綿綿細雨

相關新聞

撐不住！4條國道客運路線縮小票價優惠 2月13日起調漲2至6元

台北客運、桃園客運、三重客運聯營的4條國道客運路線公告2月13日起縮小票價優惠，等同票價調漲2至6元，漲幅約3%到9.2%...

急重症患者塞爆醫院急診 待床人數「紅通通」一片

近日天氣不穩定、氣溫又低，且農曆年後就醫患者增加，全國重度級急救責任醫院急診室已被塞爆。依衛福部重度級急救責任醫院「急診...

國內出現今年首例腸病毒重症 籲勤洗手少出入人潮壅擠場所

下周就是開學日，常見於校園的腸病毒，在台灣地區流行的時間一般是在3至10月，但全年都有可能發生傳染或病例聚集的情形，南投...

車禍臉上7處傷痕留白疤 外籍男跨海來台求醫再展歡顏

來自英國蘇格蘭的印裔男布萊克，兩年前因車禍臉上留下7處傷痕形成白疤，為還給自己俊秀面貌，他在網路海搜尋到台灣資深整形外科...

回國14天才能捐血致血荒 血基會：會考量修正捐血規定

長達十天的春節年假結束，全台各地血液庫存安全量拉警報。根據血液基金會統計，目前全台平均血液庫存量僅剩3.4天，屬於低於四...

把握好天氣只到周末！冷氣團「這天」來襲 恐一夜驟降10度

中央氣象局表示，明天(9日)東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，但未來一周天氣變化快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦