撐不住！4條國道客運路線縮小票價優惠 2月13日起調漲2至6元

台北客運、桃園客運、三重客運聯營的4條國道客運路線公告2月13日起縮小票價優惠，等同票價調漲2至6元，漲幅約3%到9.2%。台北客運總經理李建文表示，隨著人事、油價、車輛、銀行利息等成本增加，不得不再度調整票價，但此價格仍在核定票價上限內，對乘客也十分抱歉。

根據桃園客運官網顯示，台北客運和三重客運聯營的「9005桃園-台北市府」、「9005A桃園經永安路-台北市府」、台北客運和桃園客運聯營的「9023桃園-捷運劍潭站」、「9023A中正藝文特區-捷運劍潭站」，2月13日起縮小票價優惠。

根據官網顯示，「9005桃園到台北市政府」全票從90元漲為96元；「9005A桃園經永安路到台北市政府」全票則將從85元漲至91元「9023桃園-捷運劍潭站」全票將從65元調漲到71元；台北捷運劍潭站到中正藝文特區票價則從55元漲到57元。

李建文表示，「9005桃園-台北市府」、「9023桃園-捷運劍潭站」因尖峰時段單向疏運、不得有站位，本來就都是賠錢路線，去年7月已調漲票價1次，隨著人事、油價、車輛購買折舊、場站、銀行利息等成本增加，業者不得不再調整票價，但此價格仍在核定票價上限內，等同只是減少優惠。以9005路線來看，價格上限為106元；9023路線價格上限則是75元，都還有調漲空間。

李建文指出，票價未達核定上限的路線可透過調整價格因應，但有許多路線已達上限，如1573內科-基隆路線、首都客運1570、1571、1572台北-宜蘭路線未來恐面臨更嚴重困境。

他表示，先前已向中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會提出，有共識要重新檢討國道客運18項成本，並送公路總局審議，其中主要包括人事成本(駕駛員薪資)、車輛成本、場站租金、車輛維修成本、國際油價、自用車增加等。他說明，以車輛成本來說，現在每輛車成本較10年前至少增加300萬元；場站租金也較10年前多一倍。

另外，他也說，開公車、客運壓力大，不少年輕人相較之下更願意去物流、開uber，疫情前已有缺員問題，疫情後人員流失更嚴重，且駕駛平均年齡更是不斷上升，以目前來看，駕駛平均年齡約46、47歲，未來只會持續上升。