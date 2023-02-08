急重症患者塞爆醫院急診 待床人數「紅通通」一片
近日天氣不穩定、氣溫又低，且農曆年後就醫患者增加，全國重度級急救責任醫院急診室已被塞爆。依衛福部重度級急救責任醫院「急診即時訊息」，今日下午約3時多，許多醫院急診等候住院人數幾乎都達高標，其中台大醫院、台北榮總、國泰、林口長庚、成大醫院、高榮等院都已向119通報滿床，急診等待住院人數最高為林口長庚醫院135人、高雄長庚114人、台大醫院達89人、奇美醫院78。急診醫師表示，急診塞爆情形，預計會持續到下周才有機會紓緩。
台北榮總急診部主任侯崇光說，今年農曆年節長達10天加上低溫，讓冠心症、心肌梗塞、腦中風、感染症等各類患者持續增加，全國從南到北重度級急救責任醫院急診室，更從年節過後至今，一直呈現塞爆狀況，急診待床人數居高不下，預計要持續到下周才有機會紓緩。
林口長庚醫院副院長邱政洵說，目前不僅是新冠疫情，其他呼吸道、心血管、腸胃炎、腺病毒、腸病毒等各種病患都很多，還有家長帶著小孩一起掛急診，每年冬天都是急診室最忙碌的時候，民眾應多注意保暖，慢性病患應按時服藥，避免病情惡化。
邱政洵提醒，現在最重要的，還是要注意防範新冠病毒，絕對要做好戴口罩、打疫苗等個人防疫，日本預計5月才解除新冠公衛緊急狀態，「這不是沒有原因的」。至於，國內是否於5月同步降級，邱政洵說，相信指揮中心會有所規劃。而最近很多孩童染疫卻出現嘔吐等非典型症狀，病情已嚴重需要住院，但快篩卻是陰性，經醫護人員重做PCR後才確診陽性，近日這類病患不少，家長應多注意。
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