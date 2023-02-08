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車禍臉上7處傷痕留白疤 外籍男跨海來台求醫再展歡顏
來自英國蘇格蘭的印裔男布萊克，兩年前因車禍臉上留下7處傷痕形成白疤，為還給自己俊秀面貌，他在網路海搜尋到台灣資深整形外科醫師曹賜斌發表多篇醫治白疤相關國際論文與期刊。去年首次台來進行「白疤顏色再生術」，昨天再度來台進行第二次手術，今天複診，白疤明顯改善讓他很開心。
「Just for myself」！布萊克說，來台做手術只是為了自己，由於很在意自己的完美外表，才不惜千里跨海來台醫治。促使他願意第二度來台醫治最大的動機，是他非常滿意第一次手術後的效果。
布萊克臉上有7處因車禍留下的白疤，尤其是眉宇間及臉頰的白疤長度超過1公分，嚴重影響面容令他相當在意。他在英國遍尋名醫醫治皆無效，直到透過Google遍查醫療期刊論文，得知「白疤顏色再生術」Microdermal Grafting for Color Regeneration of White Scars可能是良方，去年11月10日首次來台尋求曹賜斌醫治。經過3個月，他又來進行第二次的療程手術，今天再返回診所複診。
布萊克表示，他很在意自己的形象，如果能讓自己更好，就一定要盡力去追求。去年底來台灣醫治後讓他相當滿意，此次返國若恢復情形良好，他將再來第三次，完成所有療程，並介紹國外有相關白疤問題的朋友來台醫治。
曹賜斌是白疤顏色再生術創始人，他表示，白疤求治者的醫治過程有三階段，第一階段效果可改善50%，3個月後再進行第二階段手術，再增加25%的效果；第三階段再經過3個月施以手術後，大約有80至90%以上的明顯改善。 手術後的傷口保養也相當重要，他叮嚀布萊克照護傷口的方法，也提醒不要讓白疤反黑。完成醫治療程後，布萊克又能恢復原來俊秀面貌，重展自信人生。
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