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國內出現今年首例腸病毒重症 籲勤洗手少出入人潮壅擠場所

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
避免腸病毒群聚感染，衛生主管機關呼籲做好校園內消毒、勤洗手。圖／南投衛生局提供
避免腸病毒群聚感染，衛生主管機關呼籲做好校園內消毒、勤洗手。圖／南投衛生局提供

下周就是開學日，常見於校園的腸病毒，在台灣地區流行的時間一般是在3至10月，但全年都有可能發生傳染或病例聚集的情形，南投衛生局表示，腸病毒對幼童的傳染性極強，尤其腸病毒感染併發重症的兒童多為3歲以下幼兒，因此建議預防腸病毒最有效的方法，就是勤洗手、減少出入人潮壅擠的公共場所。

南投衛生局長陳南松表示，衛福部疾管署本周公告國內今年首例腸病毒D68型重症，是一名4歲女童，發病初期有輕微咳嗽、流鼻水等症狀，但未就醫，後因發燒、呼吸急促及腹痛等症狀就醫，目前病況穩定已出院。

陳南松說，腸病毒目前尚無疫苗或藥物治療，D68型病毒是透過糞口、飛沫或接觸傳染，症狀以發燒、流鼻水、咳嗽症狀為主；與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較不相同，籲民眾如發現家中幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌肉抽躍（突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請盡速到大醫院就醫。

因而提醒鄉親，預防腸病毒就是養成良好個人衛生習慣，正確採取「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟；並可使用稀釋過的漂白水，以20c.c.漂白水（約1瓶蓋）加1公升清水稀釋拌勻後，針對日常生活環境及常用物品消毒；出入公共場所、用餐前以清水加肥皂濕洗手，才能有效預防感染腸病毒；相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打1922或049-2209595防疫專線洽詢。

嬰幼兒腸病毒重症的前兆，一般出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快。圖／南投衛生局提供
嬰幼兒腸病毒重症的前兆，一般出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快。圖／南投衛生局提供
衛生單位教導使用稀釋過的漂白水，以20c.c.漂白水加1公升清水稀釋拌勻，可針對日常生活環境及常用物品消毒。圖／南投衛生局提供
衛生單位教導使用稀釋過的漂白水，以20c.c.漂白水加1公升清水稀釋拌勻，可針對日常生活環境及常用物品消毒。圖／南投衛生局提供

腸病毒 衛生局

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