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眼角膜感染退休男險失明 精準植入導管搶救惡視力

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師李宥伶（左）說明，張姓病患（右）接受青光眼導管植入術，輔以眼內OCT術中斷層定位，術後經調養獲緩解，眼壓也恢復穩定。圖／中國附醫提供
醫師李宥伶（左）說明，張姓病患（右）接受青光眼導管植入術，輔以眼內OCT術中斷層定位，術後經調養獲緩解，眼壓也恢復穩定。圖／中國附醫提供

61歲張姓退休族眼角膜受黴菌感染治療後留下疤痕，出現複雜型青光眼，其中右眼視力不到0.01，幾乎失明，且眼壓仍居高不下，為挽救惡化的視神經損傷，接受青光眼導管植入術，輔以眼內OCT術中斷層定位，加速房水引流排出。男子術後經過調養獲緩解，眼壓也恢復穩定，等待角膜移植能恢復視力。

中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心醫師李宥伶說，青光眼是不可逆的視神經病變，複雜型青光眼致盲率高，嚴重恐失明。衛福部統計，台灣逾34萬人罹患青光眼，高危險族群包括有青光眼家族史、糖尿病、高血壓、長者、高度近視、遠視、自體免疫疾病及心血管疾病患者，以及低頭族，近年來有年輕化趨勢。

李宥伶說明，人眼水晶體與角膜中間，充滿房水液，若累積太多、無法即時排出，就會導致眼壓升高，就會造成眼壓上升，傷及眼底的視覺神經，因此控制眼壓、房水引流是減緩青光眼患者視神經受損的首要方法。

李宥伶醫師說，眼壓控制三步驟，分別是使用眼藥水、雷射以及手術治療。傳統治療青光眼的「小樑切除手術」雖有藥物控制疤痕癒合，但術後仍有引流通道逐漸不暢通，再度眼壓上升的風險。

她指出，健保自去年4月給付第一次傳統手術失敗的青光眼病人青光眼導管植入術後，中國附醫眼科團隊運用眼內OCT術中斷層定位為眼部手術導航，降低出血、減少角膜內皮傷害風險，是手術成功的關鍵。

她建議，早期診斷、早期治療是防止青光眼惡化重要原則，在全面的醫療照顧下，青光眼患者仍能維持生活品質。

眼壓 手術 患者

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