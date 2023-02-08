隋棠鄰居樹枝刮牆就無法入睡?醫:可能是「恐音症」所致

知名藝人隋棠因居住噪音問題，讓樓下鄰居無法成眠甚至得看精神科、吃安眠藥。不過，隋棠則發文表示，這名鄰居「有點特別」對於噪音相當敏感，連樹枝刮到大樓牆面的聲音都會被吵到。精神科醫師表示，部分對聲音極度敏感的病患可能是受「恐音症」所擾，其中臨床上又以女性的患者佔多數，需透過藥物加上認知行為治療，積極改善症狀。

隋棠遭樓下鄰居指控擾鄰，更向媒體表示，因為噪音問題，害他去看身心科門診，要吃安眠藥才能入睡，實在非常痛苦。但隋棠則發文表示，「我的樓下鄰居有一點特別。」再她們買房後裝潢時，樓下鄰居太太要求「把地板再加厚才會比較安靜」、「樓梯下要包一層海綿」、「院子老樹要砍，因如有風吹，樹枝去打到大樓牆面或柱子的聲響會傳到樓下就會吵到她」等等，表明這名鄰居對於噪音異常敏感。

隋棠也說，「社區的中庭為一個噴水池，但幾乎從不開啟只閒置在那，詢問管理室後得到的答案也是同個樓下鄰居嫌太吵了要求關掉。」對此，精神科醫師楊聰財表示，確實許多人對於聲音「異常敏感」，尤其是人聲，可能是所謂的「選擇性聲音敏感綜合症（Selective Sound Sensitivity Syndrome）」也稱為「恐音症」，由於恐音症目前仍不是正式的疾病診斷，也有人會將其分類到強迫症的範疇內。

楊聰財說明，一般人在40分貝以下的環境中就能夠安睡，但恐音症最嚴重恐怕10分貝的環境就無法入眠。臨床上遇到對聲音極度敏感的個案，也有在辦公室內對某個同事、某個人的聲音特別容易感到焦慮不安的狀況，輕易就能引起憤怒情緒，發生的族群又以年紀輕、女性較多。

恐音症長期下來，對人健康影響也不小。楊聰財表示，睡眠不好就容易精神衰弱，連帶注意力、記憶力都不好，煩燥、焦慮的情緒便容易浮現，也有人嚴重到出現憂鬱、恐慌症狀。

在治療上不只是透過藥物治療，非藥物的介入也相當重要。楊聰財指出，除了服用醫師開立的輔助藥物外，心理上也要透過認知行為治療，「注意力分散訓練」就相當好，幫助病患不過度專注在聽覺感受上，像是到餐廳可以多留意菜的香氣、咀嚼的口感等等；或透過反制約練習，透過能讓心中感到愉悅的事情，跟會引發負面情緒的事物共同進行，以減少負面連結的機會等等。

生活日常中也可以自我練習。楊聰財表示，若民眾對於聲音極度敏感，或不好入睡，可試著戴耳塞睡覺，同時透過「腹式呼吸」，加強鼻子吸氣、嘴巴吐氣的練習，或慢慢冥想，心中數著數字，幫助自己在30分鐘內入眠。

不過，對於隋棠的聲明，鄰居也出面否認指控，表示自己從未像管理室反應過噴水池聲音過吵，恐是道聽塗說；甚至控訴隋棠的說法涉及人身攻擊，因此不排除要提告加重誹謗。