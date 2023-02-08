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四接公投爭議 詹順貴：應尊重人民提案權力

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保律師、環保署前副署長詹順貴。圖／聯合報系資料照片
環保律師、環保署前副署長詹順貴。圖／聯合報系資料照片

台電協和電廠更新案將興建台灣第四座天然氣接收站，規畫填海造陸、把燒重油改為天然氣，民間單位組成「守護外木山行動小組」，發動公投程序，內政部完成審定，認定護海公投不屬地方自治事項，遭批沒收基隆首個地方公投。

環保律師、環保署前副署長詹順貴表示，公投本來就是人民的權利，針對跟自己有關的重大事項發起，這都支持；但四接一開始做公投時，需要專業介入，要先界定可能是地方性公投，還是全國性公投。

詹順貴舉例，3接當初公投適用全國性公投，看起來沒法律爭議，但人數過關的門檻很高；但4接操作成地方性公投，引用漁業法、野生動植物繁殖保育區概念，但其權責，一下子就被界定地方性公投，這是人民在提案公投時，要審慎評估的，避免勞師動眾，也可能被中央一個認定就徒勞無功。

他表示，被中央認定本於法律上見解，他個人的立場認為，公投是民主象徵，如果有解釋空間，應該尊重人民提案的權力，若這案子中央地方都有職權，其實尊重地方公投也不是不可以，現在值兩邊角力拔河，呼籲公投提案人與團隊，應該加強法律論述，不要流於口水戰。

公投 詹順貴 團隊

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