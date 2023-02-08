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疫情邊境管制影響取髓 慈濟骨髓中心冷凍空運2年助10國

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慈濟骨髓幹細胞中心結合醫院冷凍幹細胞的技術，將造血幹細胞透過液態氮冷凍，空運出國後解凍救人。圖／慈濟骨髓幹細胞中心提供
花蓮慈濟骨髓幹細胞中心結合醫院冷凍幹細胞的技術，將造血幹細胞透過液態氮冷凍，空運出國後解凍救人。圖／慈濟骨髓幹細胞中心提供

花蓮慈濟骨髓幹細胞中心是華人世界第二大骨髓資料庫，2年多來因疫情影響暫停海外取髓，骨髓中心克服萬難，結合慈濟醫院過去冷凍幹細胞的技術，成功透過液態氮冷凍造血幹細胞，打破邊境管制的限制，運送出口造血幹細胞到10國，幫助41名血液疾病患者。

慈濟骨髓中心成立30年，存有超過46萬筆血樣資料，通過世界骨髓捐贈者協會進階認證為華人世界第二大的骨髓資料庫，並與世界骨髓資料庫合作，若當地有民眾罹患血癌、血液疾病，且配對成功，慈濟就會提供，由海外移植醫院派員到台灣領取新鮮造血幹細胞，帶回該國趕在48小時內移植，30年來已協助海內外6000多人。

2019年全球爆發新冠肺炎疫情，隔年5月邊境管制，海外取髓人員無法入境，但救人不能等，慈濟骨髓中心主任楊國梁率領團隊，結合醫院過去冷凍臍帶血幹細胞的技術，成功以液態氮將造血幹細胞保持在攝氏零下196度低溫，還加裝衛星定位儀，確保造血幹細胞運送出國的時間和地點，萬無一失。

骨髓中心表示，2年多來已出口36個冷凍造血幹細胞，5個冷凍淋巴球，到美國、澳洲、加拿大、德國、法國、義大利、越南、韓國、新加坡、中國大陸共10國，其中以新加坡最多，有16例造血幹細胞及1例冷凍淋巴球，美國次之共10例。

近日疫情趨緩，邊境管制逐漸鬆綁，來自瑞典的Stephan單程搭20小時飛機，7日抵達花蓮慈濟醫院，仔細核對資料確認無誤，由慈濟骨髓中心主任楊國梁親手交接，叮嚀全程要保持低溫、不可照射X光後，又匆匆搭車離開，趕赴機場飛回瑞典救人，是慈院骨髓中心2年多來第一例海外取髓。

骨髓中心指出，雖然海外取髓作業已經恢復，但低溫冷凍造血幹細胞空運出口的成功經驗，也將會是未來若各國再有邊境管制，致力於救人不中斷的一種可行模式。

花蓮慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁（左）7日將造血幹細胞交接給瑞典取髓人員Stephan（中），是海外取髓作業因疫情中斷2年多後的第一例。圖／慈濟醫院提供
花蓮慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁（左）7日將造血幹細胞交接給瑞典取髓人員Stephan（中），是海外取髓作業因疫情中斷2年多後的第一例。圖／慈濟醫院提供
花蓮慈濟骨髓幹細胞中心結合醫院冷凍幹細胞的技術，將造血幹細胞透過液態氮冷凍，在疫情致邊境管制2多年期間，仍能空運援助海外需要的民眾。圖／資料照片、慈濟骨髓幹細胞中心提供
花蓮慈濟骨髓幹細胞中心結合醫院冷凍幹細胞的技術，將造血幹細胞透過液態氮冷凍，在疫情致邊境管制2多年期間，仍能空運援助海外需要的民眾。圖／資料照片、慈濟骨髓幹細胞中心提供
花蓮慈濟骨髓幹細胞中心結合醫院冷凍幹細胞的技術，將造血幹細胞透過液態氮冷凍，在疫情致邊境管制2多年期間，仍能空運援助海外需要的民眾。圖／慈濟骨髓幹細胞中心提供
花蓮慈濟骨髓幹細胞中心結合醫院冷凍幹細胞的技術，將造血幹細胞透過液態氮冷凍，在疫情致邊境管制2多年期間，仍能空運援助海外需要的民眾。圖／慈濟骨髓幹細胞中心提供

幹細胞 慈濟 邊境管制

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