全台血荒庫存只夠3.4天 A型、O型急缺

全台血庫告急，民眾趁春節連假出國也成鬧血荒原因之一。台灣血液基金會統計，全台只剩3.4天血液存量，A型、O型急缺，其中新竹缺血最嚴峻，幾乎所有血型都急缺，安全存量只剩2.4天。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用3.4天，其中A型血庫存量剩3.4天、B型血剩5天、O型血2.4天、AB型血5.1天。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏接受媒體聯訪表示，今年春節連假長達10天，早已預估年後會遇到缺血狀況，各地捐血中心都預作因應準備但仍不足，缺血從年前一路延續下來，血荒加劇。

劉俊宏指出，以大台北地區而言，近期天氣不穩定，下雨天影響民眾出門捐血意願，加上早晚溫差大，不少人感冒，甚至心血管疾病復發者也變多，不但無法捐血，還增加用血量。

國境開放意外成血荒原因之一。劉俊宏表示，春節連假期間許多民眾出國遊玩，依現行規定，返台後至少14天不能捐血，以台北捐血中心為例，上週僅捐入1.2萬袋血，低於平均一週約1.6萬袋用血量，很多醫院告急，用血限制更趨嚴格。

劉俊宏呼籲，需要用血的病人仍在等待救命熱血，盼身體健康、沒有感冒、非確診的民眾都能踴躍挽袖；曾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而無症狀者，自確診日起暫緩捐血14天，至於有症狀者，建議等症狀消失再起算14天。