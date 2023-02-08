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注意！南市再傳禽流感已超過去年全年場數

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南官田養雞場爆發禽流感，動保處已完成撲殺。圖 ／台南市動保處提供
台南官田養雞場爆發禽流感，動保處已完成撲殺。圖 ／台南市動保處提供

台南市官田區一處土雞養雞場傳出異常死亡，經檢驗H5N1亞型高病原性禽流感，動保處6日完成全數撲殺3萬7359隻雞，據知，這也是今年迄今第4場，已超過去年一整年3場，動保處已繃緊神經因應。

台南市政府農業局說，動保處是在本月2日接獲官田區一養雞業者主動通報場內土雞有異常死亡，派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感。

動保處6日完成撲殺3萬7359隻雞，並全場消毒，以阻絕疫病傳播。

據悉，南市今年迄今已發生4處養雞場爆發禽流感，都屬H5N1。而資料顯示，南市去年全年才3場，今年迄今已4場，疫情相對嚴峻，官員也繃緊神經忙防疫。

動保處表示，已積極強化各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑3公里內16場養禽場實施採樣監測，3至5公里內23場禽場訪視檢查，同時加強化製場死亡化製數量異常管控，稽查化製車輛清潔消毒等，並持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域消毒頻度，將環境中病毒降到最低。

動保處表示，全球高病原性禽流感疫情仍持續嚴峻，我國候鳥路徑上游國家(韓國與日本)持續發生禽流感，加上候鳥來台度冬，顯示候野鳥攜帶病毒及環境潛存病毒，仍為案例發生主因。

而近來中南部各縣市接連傳出疫情，顯示環境中仍有病毒潛伏，動保處提醒養禽業者務必提高警覺，修補禽舍防鳥圍網破洞，防範所飼養禽隻與候野鳥接觸，同時加強落實各項生物安全管制措施，針對進出禽場之人員、車輛、箱籠加強清潔消毒工作，並增加禽場消毒頻率(每周2次以上)，以降低病毒入侵禽場風險。

動保處提醒養禽業者，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報動保處，並依照防疫人員指導做必要處置措施。

南市禽流感今年已有4起，已超過去年全年3場，動保處強化防疫呼籲業者落實因應。圖 ／台南市動保處提供
南市禽流感今年已有4起，已超過去年全年3場，動保處強化防疫呼籲業者落實因應。圖 ／台南市動保處提供

禽流感 疫情 台南

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