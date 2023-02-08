完成石板屋修復 排灣族趙秀英獲三等原住民族專業獎章

屏東縣春日鄉排灣族七佳部落傳統領袖趙秀英selep lja curimudjuq1月30日辭世，享壽62歲。為表彰對排灣族重要祭儀文化傳承及石板屋保存之貢獻，原民會副主委鍾興華Calivat‧Gadu今（8）日親自前往屏東縣春日鄉七佳村告別式頒贈三等原住民族專業獎章，並由其家屬代為受領。

鍾興華表示，趙秀英積極籌組老七佳石板屋聚落文化協會，與族人共同完成21棟石板屋修復，並於2010年讓七家石板屋聚落群正式列入世界遺產之潛力點，讓原住民族文化資產躍上國際；2012年共同執筆完成《排灣族tjuvecekadan老七佳部落》，成為排灣族重要之文史紀錄，讓部落文化研究奠定重要的基礎；並堅守40年護理工作無一刻鬆懈，疫情期間日以繼夜協助族人疫苗注射，作為部落與醫療體系的橋樑，以一生志業努力維護族人健康，是原住民族恪守傳統領袖典範，維護排灣族社會文化重要禮俗，讓部落成為共好共榮重要的代表。